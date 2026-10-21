Maratón diocesana busca superar recaudación de G. 280 millones

La Diócesis de Misiones y Ñeembucú busca superar los G. 280 millones recaudados en 2025 con la sexta edición de la Maratón Diocesana 2026, que comenzó el pasado 8 de agosto y se extenderá hasta el 19 de diciembre.

“Es nuestra única actividad económica como diócesis, que nos permite recaudar fondos para financiar y sostener los distintos proyectos de evangelización que llevamos adelante”, manifestó el obispo, monseñor Osmar López.

El año pasado, la campaña permitió recaudar G. 280.851.091, monto destinado principalmente al pago de compromisos con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y el Seminario Mayor Nacional, además del funcionamiento de la curia diocesana.

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El obispo explicó que la principal diferencia de la edición 2026 será la posibilidad de destinar los recursos a nuevas iniciativas pastorales y sociales“.

Entre las prioridades mencionó la pastoral vocacional y familiar, la formación de catequistas, el apoyo a parroquias con pocos recursos y la asistencia a familias vulnerables, hogares de ancianos y comedores.

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“Esta Maratón Diocesana del 2026 ya no será para pagar deudas, sino para poder mirar ya el futuro y poder tener un poco más de recursos para nuestras organizaciones pastorales y de caridad”, enfatizó López.

La diócesis invita a la ciudadanía a colaborar con la campaña mediante donaciones en las diferentes parroquias que la integran. Los aportes permitirán sostener los proyectos de evangelización y fortalecer las iniciativas de asistencia a los sectores más vulnerables.