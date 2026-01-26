La Maratón solidaria diocesana logró recaudar G. 280 millones para labores pastorales

Durante la maratón diocesana en Misiones y Ñeembucú, se logró recaudar un total de G. 280.850.000, según anunció el obispo Osmar López en conferencia de prensa. Lo recaudado será destinado al pago de deudas que la diócesis mantiene con la Conferencia Episcopal, la Santa Sede y otros compromisos financieros.
“En la zona de Misiones logramos recaudar G. 234.993.991; en Ñeembucú, G. 42.856.100; y la Pastoral Social aportó G. 3.000.000, totalizando G. 280.850.091. Solo queda agradecer a cada comunidad que trabajó arduamente para hacer posible nuestra maratón anual”, indicó el religioso.
El dinero recaudado se utilizará principalmente para cumplir con compromisos financieros externos. “El objetivo es saldar completamente la deuda heredada de la gestión anterior y dejar en cero las obligaciones económicas”, añadió López.
Además, parte de lo recaudado se destinará a cubrir deudas administrativas de la diócesis, como el pago de salarios de funcionarios, servicios de luz, agua potable y otros gastos operativos necesarios para el funcionamiento de la institución.
Otra porción de los fondos será utilizada para sostener actividades pastorales de la diócesis, incluyendo asambleas, reuniones de catequistas y jornadas de formación.
“Además de saldar las deudas, se prevé conformar un pequeño fondo de respaldo para atender necesidades futuras y garantizar recursos básicos para la pastoral diocesana, permitiendo que la diócesis cuente con los medios necesarios para cumplir su misión de evangelización”, concluyó el obispo.