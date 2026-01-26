La Maratón solidaria diocesana logró recaudar G. 280 millones para labores pastorales

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El obispo de la diócesis de San Juan Bautista, Osmar López, que abarca Misiones y Ñeembucú, informó que la maratón solidaria diocesana, iniciada el 30 de octubre y concluida el 20 de diciembre de 2025, recaudó G. 280.850.000. Los fondos serán destinados a cubrir deudas con la Conferencia Episcopal y la Santa Sede. Además, permitirán afrontar gastos operativos como salarios, mantenimiento del Clero, apostolado y Pastoral Social.