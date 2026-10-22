Concepción: calles destrozadas y animales sueltos

La principal queja de los habitantes de la capital del primer departamento, Concepción, se refiere a las condiciones deplorables de las calles. No hace falta ir a los barrios para ver calles destrozadas; en pleno centro se observan, entre otros problemas, enormes baches.

Son varias las calles asfaltadas en la ciudad de Concepción y casi todas presentan deterioro. No solo interrumpen el tráfico de vehículos, sino que también pueden ocasionar accidentes y dejar un mal aspecto a la Perla del Norte.

Una zona donde siempre se bachea, pero que al poco tiempo nuevamente presenta pozos, es Teniente Agüero esquina General Garay. En ese lugar se acumula agua y, con la circulación de vehículos, la capa asfáltica se destruye rápidamente.

Vecinos de la zona indicaron que el asfaltado se hizo sin ningún tipo de estudio técnico. No se tuvieron en cuenta, por ejemplo, los lugares por donde debe escurrirse el agua de lluvia. No se valoraron los niveles de la calle, lamentaron los moradores.

A solo 200 metros de esa zona, en las calles Cerro Corá esquina Teniente Florencio Gómez, también se presenta similar problemática. Una gran cantidad de baches “adornan” ese sector del centro de la capital del primer departamento.

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La avenida Heriberto Colombino también requiere una urgente intervención en toda su extensión.

También necesitan mejoras la avenida Gualberto Cardúz y la avenida Boquerón. Otra zona que precisa arreglos es Mariscal López esquina Yegros, donde los conductores de motocicletas y vehículos deben hacer malabares para evitar los pozos en plena calle.

No solo las calles asfaltadas precisan mejoras, sino también las que tienen adoquines.

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Las condiciones de las arterias son iguales o quizá peores en algunos barrios. La mayoría son calles no pavimentadas y requieren intervenciones urgentes. Se habilitaron nuevas urbanizaciones que solo tienen calles principales, mientras que las transversales prácticamente no existen.

Animales sueltos

En muchos sectores de la ciudad se ven diariamente animales sueltos, principalmente caballos. Uno de los lugares donde pastan permanentemente es la zona del polideportivo municipal, sobre la avenida Heriberto Colombino.

Versión municipal

El intendente municipal de Concepción, Celso Cañete (ANR- Añetete), dijo que la única motoniveladora que posee la comuna se encuentra en el taller. “Es imposible que las calles estén bien, porque más de 200 milímetros llovió”, justificó.

Ante nuestra consulta sobre los animales sueltos, no respondió.