Concepción: Junta Municipal eligió nuevo intendente

La moción de nueve concejales municipales, colorados, liberales y uno del Partido Democrático Progresista (PDP), fue la de proponer a Celso Cañete como intendente municipal. La sesión extraordinaria se realizó ante la renuncia de Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), quien buscará el rekutu.

Por su parte, la concejal Patricia Coronel (ANR-HC) mocionó al edil Rodolfo Villalba (ANR-HC) como candidato a intendente, pero este no aceptó y agradeció a su colega por la propuesta.

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Ante este escenario, por mayoría fue electo Cañete, quien dijo que tendrá como prioridad el mejoramiento de las calles, principalmente en los barrios periféricos.

También anunció que realizará cambios en la Secretaría General, en la Dirección Administrativa y en las direcciones recaudadoras.

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Celso Cañete, de 51 años, fue presidente de la Junta Municipal en dos ocasiones durante el presente periodo.

En las últimas elecciones internas de la ANR fue candidato a concejal municipal por el movimiento Colorado Añetete, pero no logró ingresar entre los 12 candidatos oficiales del Partido Colorado.