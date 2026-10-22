Falleció Luis Cubas Grau, destacado empresario y expresidente del IPS

En las primeras horas de la madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento de Luis Cubas Grau, reconocido empresario del rubro óptico, dirigente gremial y figura de relevancia en el deporte paraguayo, donde llegó a ejercer la presidencia de la Asociación de Tenis del Paraguay.

A lo largo de su trayectoria, Cubas Grau también desempeñó un papel protagónico en el ámbito público al asumir la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS).

Su gestión al frente de la previsional quedó marcada por una postura de principios cuando presentó su renuncia al cargo debido a su desacuerdo con directivas provenientes del presidente de la República que lo había nombrado.

Sus restos están siendo velados en su domicilio particular, ubicado en Pedro Alcántara 1133 esquina San Rafael. El sepelio tendrá lugar mañana viernes a las 10:00 en el Cementerio Italiano, situado sobre la avenida Choferes del Chaco.

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Su Función como Presidente del IPS