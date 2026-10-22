Usarán predio del exBuen Pastor para refugio de animales ante inundaciones

Miles de familias están siendo evacuadas de las zonas ribereñas afectadas por las inundaciones en los departamentos de Alto Paraná, Ñeembucú y Misiones.

Así como las familias se ven obligadas a evacuar sus hogares ante la llegada del agua, también las mascotas sufren por el fenómeno de El Niño.

Según un recuento realizado hace tres días, más de 200 mascotas fueron rescatadas y albergadas en refugios temporales.

Hoy frente a esta compleja situación, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal en un trabajo interinstitucional con el Ministerio de Justicia y una red de voluntarios anunció que habilitarán un Centro de Contención Temporal en el predio de la expenitenciaría de muejres Buen Pastor.

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Mascotas afectadas por crecida del río

Según indican desde la cartera de Estado, el espacio busca brindar asistencia integral, refugio y protección a los animales rescatados de zonas vulnerables.

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Agregan que del lanzamiento participaron el director ejecutivo de protección animal, Hector Luis Rubin, y el viceministro Rubén Maciel, la senadora Lizarella Valiente y el equipo de voluntarios destacando la importancia del compromiso coordinado entre el Estado y la sociedad civil.

Operando bajo un esquema de atención 24 horas, cuenta con sectores especializados (Tinglado Princesa Diana, Amanecer, Renacer, Cruz Roja y Peluquería) para brindar:

Atención médica veterinaria continua.

Vacunación y desparasitación.

Zonas de cuarentena y rigurosas jornadas de castración masiva.

Espacios de esparcimiento temporal.

También informaron a la ciudadanía que reciben donaciones de insumos de limpieza y alimentos para fortalecer la atención y el cuidado de los animales y las familias afectadas.