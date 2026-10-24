Desvinculan a funcionarios del Ministerio de Salud por desvío de combustible de ambulancias

Dos funcionarios contratados por la Séptima Región Sanitaria fueron desvinculados tras detectarse la existencia de un esquema de desvío de combustible destinado a ambulancias de una Unidad de Salud Familiar (USF) de la ciudad de Cambyretá.

El director de la dependencia local del Ministerio de Salud Pública, doctor Eleno Arévalos, detalló que las irregularidades fueron detectadas tras controles realizados durante el Mundial de Rally. La investigación interna duró casi dos meses, manifestó.

Los funcionarios afectados son un chofer y un técnico en enfermería, quienes estaban a cargo de las dos ambulancias de la USF de Cambyretá Centro.

Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público y hablan de un daño patrimonial al Ministerio de Salud de más de 120 millones de guaraníes. Los funcionarios utilizaban la tarjeta para la compra de combustible de las ambulancias, pero este no se utilizaba en los móviles de traslado de pacientes.

“Los choferes son los responsables de la tarjeta de combustible, ya que solamente ellos tienen acceso a la contraseña para utilizarla”, explicó Arévalos.

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El otro funcionario resultó involucrado debido a que fue mencionado en la declaración del chofer, quien detalló cómo ambos supuestamente operaban para utilizar el combustible y hacer las cargas irregulares.

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Millonario perjuicio

La desvinculación se oficializó por medio de la Resolución 279/26, emitida por el ministro Isaías Fretes. El sumario interno no logró determinar el modus operandi, pero sí la inconsistencia entre los recursos utilizados y el kilometraje real de los vehículos.

No se descarta que el combustible pudiera haber sido cargado en otros vehículos particulares o sacado del tanque de las ambulancias. “Esos detalles serán investigados por el Ministerio Público”, refirió el doctor Arévalos.

Según la denuncia fiscal, se identificó una ambulancia Iveco con matrícula AAHV 946, que tenía declarado un recorrido de 58.812 km, mientras que el valor real era de 31.190 km. La diferencia es de 27.622 km.

También, dentro de la investigación, se inspeccionó una ambulancia Land Cruiser con matrícula A-439. Se declaró un recorrido de 38.189 km, pero en el rodado figuraban solamente 11.646 km, por lo que la diferencia era de 26.543 km.

El director de la región sanitaria indicó que una de las ambulancias tiene tres años, mientras que la otra es más antigua. Estimó que el esquema podría estar operando desde hace al menos tres años.