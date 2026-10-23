ANDE recibiría unos US$ 10 millones mensuales cuando el Centro de IA esté plenamente operativo, afirman

Durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Encarnación, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Ángel Báez, reveló detalles de las medidas adoptadas para la firma de contrato con la empresa paraguaya Kuntur S.A., vinculada a la compañía estadounidense Araico.

Báez manifestó que tuvieron que reglamentar un nuevo grupo de consumo para industrias electrointensivas de tecnología avanzada. Puntualizó que los regímenes y la tarifa están detallados en la mencionada reglamentación.

La primera de las empresas que operará con este nuevo tipo de consumo eléctrico será la primera en su tipo en el país, sostuvo. “Es la primera vez que una empresa de esta naturaleza, con una inversión multimillonaria, se instala en nuestro país”, dijo Báez.

También destacó que “es la primera vez que la ANDE firma un contrato a largo plazo en su historia”, indicó, en el caso particular, por 15 años. En el caso de las criptominerías, que tienen otro grupo de consumo definido, mencionó que las mismas, que son 32 en Paraguay, tienen contrato vigente hasta diciembre de 2027.

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Importantes ingresos: U$S 10 millones mensuales

El presidente de la empresa estatal señaló que, una vez que esté en pleno funcionamiento el Centro de IA, conectado al sistema eléctrico nacional, representará un ingreso promedio de US$ 10 millones mensuales. Aclaró que esto depende del consumo que llegue a tener esta industria cuando esté operativa.

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También reveló que la ANDE tiene firmados acuerdos de entendimiento con otros 40 proyectos, los cuales serán evaluados dependiendo de la disponibilidad de los recursos. También con una serie de requisitos que quedaron asentados en la reglamentación.

En ese sentido, Báez explicó que se trata de energía que Paraguay tiene disponible y que no representará perjuicio para los usuarios de la red eléctrica. “Si no usamos esa energía, se termina vendiendo a Brasil a US$ 12, que es un monto mucho menor. Es la holgura que tenemos en el sistema la que estamos vendiendo”, aclaró.

Sobre las instalaciones necesarias, refirió que no representan gastos para la ANDE. Lo necesario recae sobre la empresa que se conectará a la línea de transmisión y no significa hacer una línea exclusiva, subrayó.

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El proyecto

La compañía Araico proyecta invertir US$ 12.000 millones durante los primeros tres años para desarrollar Iguazú AI City en Alto Paraná. El proyecto apunta a instalar el mayor centro de datos de América Latina y transformar energía renovable paraguaya en capacidad de cómputo para inteligencia artificial.

Araico Corporation, plataforma latinoamericana especializada en infraestructura para inteligencia artificial, anunció el desarrollo de Iguazú AI City. Kuntur S.A. es una empresa paraguaya que tributa en nuestro país y está vinculada a la corporación estadounidense.

El complejo será instalado en Yguazú, departamento de Alto Paraná, y fue concebido alrededor de una ventaja que Paraguay posee en abundancia: energía renovable. La apuesta consiste en utilizarla dentro del territorio para alimentar infraestructura tecnológica de gran escala y agregar valor a un esquema de electricidad que históricamente también fue exportada como materia prima.