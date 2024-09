Abusó de sus sobrinos y fue solo un mes a la cárcel

El fiscal del caso, Carlomagno Alvarenga, apeló y solicitó más años de cárcel para el abusador. En un primer momento, solamente se ordenó la prisión domiciliaria del hombre, recordó el agente del Ministerio Público. Cuando se dieron cuenta de que el hombre volvió a la misma casa donde estaban los niños, se solicitó que vaya a la cárcel, donde estuvo solamente un mes.

“Estas criaturas no solamente fueron víctimas del hecho punible sino fueron víctimas de la vida y del sistema judicial”, lamentó el fiscal en entrevista con la 780 AM. El Tribunal presidido por el juez Mario Estigarribia concedió una leve pena carcelaria al hombre al finalizar el juicio oral y público en marzo de este año. El hecho fue denunciado en junio de 2013, y aún no llega a su fin.

Los chicos en ese momento tenían apenas 11 y 9 años. Vivían con su abuela en General Resquín, ya que su madre es una de las tantas paraguayas que migró al extranjero para trabajar. En la misma vivienda residía el tío de los niños, quien abusó de ellos en el transcurso de dos años, según indica la Fiscalía.

“La abuela de los chicos también está imputada por haber ocultado el caso (…) Ella acusó al varoncito de haber abusado de su hermana, y que quiso culpar al tío”, contó Alvarenga.

Lamentó la situación de pobreza y aislamiento que propició el abuso de los niños, ya que vivieron lejos de su madre, quien probablemente los habría protegido. Finalmente reconoció que hay “numerosos casos de reincidentes de este tipo de hechos”, por lo que es necesario que las personas involucradas en estos casos estén en la cárcel. “Son un peligro permanente”, resaltó.