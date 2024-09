Con prepotencia dilatan el caso Centenario

Esta mañana debía realizarse la audiencia preliminar luego de dos años del hecho para el único acusado de ser el autor del abuso ocurrido en el club Centenario el 15 de noviembre de 2012. Esta mañana, los abogados Carlos Bogado y Carolina Gorostiaga se presentaron para la audiencia fijada para el defendido del primer profesional citado, no para la segunda, quien supuestamente con una actitud prepotente indicó que la diligencia tenía que suspenderse porque la jueza una vez más fue recusada. Sin embargo, la magistrada no fue notificada de esta nueva recusación.

Finalmente, la jueza decidió labrar acta de las actuaciones de los abogados y lo remitió al Consejo de Superintendencia para que intervenga sobre las actuaciones de los profesionales, que una vez más lograron suspender la audiencia preliminar, que fue fijada una vez más para el próximo 18 de diciembre.

La abogada Ada Carolina Gorostiaga ya fue sumariada por el Consejo de Superintendencia de la Corte por recusar sin fundamentos a la jueza Edith Coronel Alen. La profesional del Derecho ya fue apercibida por sus constantes "chicanas" en el curso de este caso.

La abogada Carolina Gorostiaga, negó de forma categórica haber incidentado la audiencia y dijo que ella ni siquiera fue parte de la diligencia.

“No le recusé a la jueza, ella ya estaba recusada por otra de las partes y así con ese impedimento quiso llevar adelante la audiencia. Me presente para asistir a la diligencia como público y en eso la jueza Edith Coronel, me gritó y maltrató”, señaló la abogada Gorostiaga.

“La forma en que nos trató fue muy fea y no tenía necesidad, ella es autoridad debería ordenar que no entre y punto, me retiro. Pero me gritó como una desquiciada frente a todos”, apuntó.

También la profesional del Derecho señaló que nunca puso "chicanas" en el proceso, que tampoco pidió suspensión de audiencia.