En Fuerte Olimpo, septuagenaria denuncia que la sacaron pensión de adulto mayor

Justina Ayala vda. de Chaparro (75) dijo que sin ninguna explicación desde el pasado mes de julio dejo percibir la Pensión de Adultos Mayores.

“Cuando ya no pude percibir el beneficio, de forma inmediata busqué encontrar la razón del porqué me sacaron este sueldito, que a pesar de no ser mucho; sin embargo, me ayuda para cubrir algunos gastos, sobre todo en la compra de medicinas, atendiendo que padezco de varias enfermedades, y sobre todo por mi condición de mujer que vivo sola”, comentó Ayala.

Lea más: Murió esperando acceder a cobro de pensión y en medio de una extrema pobreza

Las personas que pudieron averiguar en la Dirección de Pensión de Adultos Mayores me dijeron que el motivo para que me sacaran de la planilla obedecería a la falta de actualización de mis datos personales, como ser también de mi precaria vivienda de karanday, señaló.

Me comunicaron que cuando los funcionarios de dicha dependencia pública visitaron mi comunidad de Fuerte Olimpo para realizar dichas actualizaciones y al no encontrarme dentro de la población, hicieron lo más fácil y rápido: bloquear mi nombre, por lo que hasta la fecha de manera injusta no puedo percibir este beneficio que por ley me pertenece, agregó la señora Justina.

Irresponsables e inhumanos

La denunciante se pregunta cómo pueden estos funcionarios ser tan inhumanos al realizar semejante acción, “cómo es que no podían agotar las instancias para averiguar sobre mi persona, o dónde me encontraba al momento que ellos visitaron la comunidad”, criticó.

Precisamente cuando los mismos estuvieron realizando este trabajo de actualización de datos, “yo me encontraba por la ciudad de Concepción, no por viajes de placer o de turismo, atendiendo que mi condición de persona humilde no me permite tener esos placeres, sino por cuestiones de salud, ya que bien se sabe la precariedad sanitaria que se tiene en los hospitales del Alto Paraguay”, refirió.

Estuve por unos días por el primer departamento, alojada en casa de una hija, hasta concluir todo el tratamiento médico, para luego volver a mi lejana zona, lastimosamente con la desagradable noticia de que me sacaron de la planilla de cobro del subsidio de la tercera edad, lamentó.

Doña Justina se preguntaba cómo es tan fácil sacar a una persona de este tipo de beneficio, sin antes agotar las investigaciones sobre la existencia de la persona; sin embargo, de forma totalmente irregular se mantiene a cientos de planilleros con jugosos sueldos en varias instituciones públicas del Estado.

Trámite burocrático

La humilde mujer dijo que con la ayuda de amigos y familiares procedió a confeccionar una nota, dirigida al director de la Dirección de Adultos Mayores, Juan Ángel Álvarez, en donde procede a explicar el motivo de su ausencia en el pueblo, durante la visita de los funcionarios, al tiempo de solicitar el levantamiento de la medida administrativa provisoria, y así poder volver a percibir el salario, que no está cobrando desde el mes de julio.

Lea también: Vive de la caridad de sus vecinos pero para hacienda no es apta para la pensión del adulto mayor

La nota enviada a dicha dependencia tiene fecha del 8 de setiembre, y a pesar de haber transcurrido 3 meses; sin embargo, hasta la fecha, doña Justina sigue sin percibir el subsidio.

Intentamos conocer la versión de los responsables de la Dirección de Adultos Mayores, específicamente con el director responsable, en este caso Juan Ángel Álvarez, sin embargo, este no respondió los llamados, como tampoco los mensajes dejados por el sistema de WhatsApp.