Ordenan captura de ex intendente de Fuerte Olimpo por rebeldía

El juez Penal de Garantías de esta comunidad chaqueña, a cargo del juez Julio Ortega, decidió ordenar la captura del ex jefe comunal de esta localidad, Sergio Cuéllar, colorado cartista, y del también ex administrador municipal Julio Vera, ambos por rebeldía. Las dos personas están imputadas en la causa de lesión de confianza contra las arcas municipales, y este miércoles por sexta vez no se presentaron nuevamente para la audiencia preliminar.