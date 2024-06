Tras conflicto municipal, dos personas se disputan cargo de intendente en Puerto Casado

La resolución de la Junta Municipal alega que ya pasaron más de 30 días, desde el pasado 10 de mayo, cuando una decisión judicial emanada por el juez Rodrigo Estigarribia ordenaba al intendente Hilario Adorno no acercarse hasta la sede de la Municipalidad en una distancia de 500 metros. Desde entonces el jefe comunal no solicito ningún tipo de permiso a la Junta, por lo que se dispone el nombramiento de forma interina de otro intendente en este caso el concejal Claudio Martínez, colorado cartista.

La Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, de los cuales 10 ediles votaron por la designación del presidente de la Junta, para que ocupe de manera interina el cargo de jefe comunal, ellos son Virgilio Chamorro, Saturnino Ferreira, Oscar Duré, Claudio Martínez, Emilce Díaz, Laura Díaz, Ángela Domínguez, Encarnación Ferreira y Domingo Vera todos del sector cartista.

A los colorados se le sumó el concejal Feliciano Cantero, del Frente Guazú, en tanto la concejal Mirna Cuevas (ANR) votó por el rechazo de esta resolución, mientras que estuvo ausente la edil Lurdes Cabrera también del sector colorado.

Según el nuevo intendente solo se procedió a cumplir lo que establece la Ley Orgánica Municipal 3966/10 en su artículo 53 inciso c, que habla sobre la ausencia injustificada por más de 30 días del intendente, y que el mismo no comunicó al respecto a la Junta Municipal.

Estamos trabajando en estos momentos con los demás concejales para realizar el corte administrativo, a fin de comunicar a las entidades bancarias y el Ministerio de Economía sobre lo resuelto, hasta tanto la Justicia Electoral se pueda expedir sobre este caso, de si se llama a nuevas elecciones, sostuvo el nuevo jefe comunal.

Oficina paralela

Por su parte, el intendente electo Hilario Adorno, al no poder acercarse hasta la sede de la Municipalidad, procedió a habilitar una oficina paralela en el local del coliseo municipal donde hace sus funciones como titular del ejecutivo comunal, los concejales por su parte alegan que esto no tiene validez, pues no cuenta con el aval de la Junta.

Juicio por lesión de confianza

El intendente Hilario Adorno deberá soportar la realización de un juicio oral y público, por el supuesto hecho de lesión de confianza, tras comprar una camioneta para su uso particular y pagar parte de la cuota con dinero de los contribuyentes casadeños.

En efecto el jefe comunal emitió un cheque del municipio a nombre de la empresa Nipón Automotores de G. 50 millones como primera cuota de una camioneta Mitsubishi modelo L200 año 2022, o sea con plata municipal, razón por la cual los fiscales Luis Piñánez y Carlomagno Alvarenga lo imputaron por lesión de confianza.

El juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, decidió elevar la causa a juicio oral y público, al tiempo de ordenar que Hilario Adorno ya no se acerque a la sede de la Municipalidad en un perímetro de 500 metros para evitar entorpecer el proceso.