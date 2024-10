Puentes de caminos del Alto Paraguay son trampas mortales

La precaria pasarela de madera se encuentra en deplorable estado hace varios meses, sin que las autoridades se encarguen de la reparación. La zona donde se localiza se denomina Sorpresa, a solo 20 kilómetros del camino principal que conduce a Fuerte Olimpo.

A pesar de las numerosas denuncias que venimos realizando sobre la situación de los precarios puentes, hasta la fecha, no se han realizado trabajos de reparación. Esta pasarela en particular no representaba problemas para los conductores a pesar de su desastroso estado, debido a que los automovilistas utilizaban un camino alternativo existente al costado del puente.

Sin embargo, con la llegada de las primeras lluvias en la zona, el camino alternativo de nuevo está inundado de agua, atendiendo que es el corredor natural por donde circulan las aguas de lluvia, por lo que indefectiblemente los automovilistas, al no tener otra opción, deben arriesgarse a pasar sobre la precaria pasarela.

Esto representa todo un verdadero peligro, pues en el estado en que se encuentra puede ceder en cualquier momento, sobre todo con el paso de los camiones de gran porte, esto se puede notar porque actualmente se observan varios tablones rotos, que se convierten en verdaderas trampas mortales para los conductores.

Casi en idéntica situación se encuentran varios otros puentes de madera, en los caminos que conducen a esta capital departamental y a la lejana Bahía Negra, que necesitan ser reparados de forma urgente, para así evitar cualquier tipo de accidente a sabiendas de la precariedad sanitaria del Alto Paraguay.

Adjudicación

El gobernador del departamento, Arturo Méndez (ANR – HC), dijo estar consciente de la situación de los puentes, y que buscará solucionar los de mayor urgencia, como es el puente ubicado en la zona de Sorpresa, donde se construirá una pasarela metálica, y así reemplazar la vieja estructura.

Al respecto, dijo que ya se realizó la adjudicación para dicha construcción tras finalizar el proceso de licitación, y la próxima semana, firmarán el contrato con la empresa ganadora representada por Pedro Martín Benítez por un monto de G. 505.077.000, para así iniciar los trabajos.

Promesa de asfalto

Consultado al respecto de la promesa que había realizado en varias oportunidades el presidente Santiago Peña de asfaltar los caminos de esta zona, el jefe departamental dijo que sigue en pie y que el mandatario tiene la intención de cumplir con lo prometido, que es la de dotar de caminos de todo tiempo al departamento.

En agosto de este año se realizó una reunión en el despacho de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, con la presencia de autoridades del Alto Paraguay, encabezada por el gobernador, intendentes y concejales departamentales, con el objetivo de apurar la construcción del asfaltado para la zona de Fuerte Olimpo.

En dicha oportunidad, según la versión del concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA), presente en la reunión, la ministra les manifestó que la prioridad para el gobierno del presidente Peña es la de asfaltar el camino Filadelfia – Agua Dulce, con lo que quedaría atrás la promesa del mandatario de hacer llegar el asfalto hasta la capital departamental.

Ante la declaración de la secretaría de Estado, el concejal Lezcano le manifestó que en la zona Filadelfia – Agua Dulce se localiza apenas el 4% de la población del Alto Paraguay, a lo que la ministra le respondió (siempre según el edil) que en dicha zona se localiza la mayor producción del departamento.

Lezcano mencionó que le argumentó a la ministra que, con dicha determinación, para el Estado paraguayo es de mayor prioridad los animales antes que el ser humano, atendiendo que el 96% de la población del Alto Paraguay se localiza hacia la ribera del río Paraguay.

Al respecto, el gobernador dijo que se malinterpretó lo expresado por la ministra de Obras, alegando que para el presidente Peña es prioridad absoluta asfaltar algunos tramos de los caminos que conducen a Fuerte Olimpo y Bahía Negra.