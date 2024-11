Video: denuncian que SEN derrama agua que debe llegar al Chaco

Denunciantes anónimos revelaron que mediante videos y fotografías que el operativo “Y jeroja II” en el cual llevan agua potable desde Asunción a comunidades del Chaco con apoyo del Ejército Paraguayo tiene serias irregularidades. Según las pruebas, varios camiones vuelven cargados de agua a su base y la derraman nuevamente. La grave denuncia revela que el agua se cargaría solo para aparentar, ya que tras las fotos oficiales, es incierto cuánta agua llega a las localidades anunciadas.

El costo por mover cada camión ronda los G 5.000.000, según confirmó hace poco el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate. Cada camión mueve aproximadamente 10.000 litros de agua. Hasta el momento, según datos oficiales, fueron entregados 10.047.000 litros de agua potable. En los videos filmados en el depósito de la SEN, se puede notar como camiones derraman agua en el patio.

“Creemos que solo simulan la salida de camiones y vienen a derramar el agua nuevamente”, dijeron los denunciantes.

Añadieron que hay testigos que sacaron fotos y videos porque están indignados, ya que derramar agua es “antihumanitario y una actitud criminal”.

En el operativo “Y jeroja II”, supuestamente solo los funcionarios de la SEN presentan planillas, pero no se sabe cómo se procede con los militares. Esta sería la causa de que los datos de entrega de agua no son de todo fidedignos.

Derraman agua de camiones averiados

En contacto telefónico, el ministro de la SEN Arsenio Zárate afirmó que hay una filmación realizada en el Comando del Ejército, en la cual se cargó el agua, pero supuestamente el vehículo no estaba en condiciones. “A último momento, el camión no pudo salir, pues la grúa no soporta mucho peso; por eso se vació” dijo Zárate.

Lo concreto es que las pruebas apuntan a más de un vehículo en cuestión. Sobre el punto, Zárate mencionó que solo pueden dar una explicación referente a los tanques de la SEN que se usan en el operativo.

“El agua se está repartiendo; hoy mismo salió otro contingente y no hacer llegar el agua sería un despropósito”, afirmó el ministro. Agregó que se realizan los controles correspondientes, y negó que el operativo sea un montaje.

Derraman agua en sequía

El Chaco paraguayo está enfrentando una de las sequías más severas de los últimos años. Este fenómeno no solo afecta la vida diaria de sus habitantes, sino que también amenaza la biodiversidad, la economía local y la sostenibilidad de esta región, que ya enfrenta un clima extremo de manera habitual.

La sequía redujo significativamente las fuentes de agua potable. Pozos y reservorios tradicionales están agotándose, obligando a la población a depender de sistemas alternativos de suministro, muchas veces costosos e insuficientes.