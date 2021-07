Denuncian inacción fiscal ante reiterativos hechos de violencia familiar

Encina manifestó que la Fiscalía de Ayolas, a cargo del fiscal Francisco Martínez, mantiene paralizada la causa de hipotéticos hechos de violencia familiar -de la cual él es la víctima-, teniendo como presunta autora a Albana María de Los Ángeles Torres de esta ciudad.

El denunciante dijo creer que el fiscal Martínez estaría buscando favorecer a Albana María por ser mujer y ser funcionaria de la Entidad Binacional Yacyreta, motivo por el cual no está actuando como corresponde. “El 1 de diciembre realicé una denuncia por violencia familiar en la Comisaría 8ª de las Mil Viviendas, pero recién 22 de diciembre me notificaron que debía presentarme a declarar, mientras que a Albana todavía no fue notificada”, dijo Gustavo.

Del mismo modo, agregó: “Ella también tiene denuncia en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en San Juan Bautista sobre régimen de convivencia, pero como es funcionaria de la EBY tiene injerencia”.

El fiscal Francisco Martínez señaló que el hecho ocurrió antes de haber sido designado como fiscal de Ayolas, y que -al mismo momento de haber tenido conocimiento del hecho- se ha tomado declaración testifical a Encina; además se ha solicitado informe al Centro de Salud de Ayolas, a fin de informar sobre el diagnóstico médico del mismo, y que el día lunes se fijará fecha para la realización del dictamen psicológico por parte de la psicóloga forense del Ministerio Público.

Por otro lado, agregó: “Se ha dado intervención al Juzgado de Paz de la ciudad de Ayolas, a fin de tomar decisiones propias de la Justicia de Paz, teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en el seno familiar”.

Encina efectúo la primera denuncia contra Albana María de Los Ángeles Torres por supuesto hecho de violencia familiar en la Comisaría 8ª de las Mil Viviendas de Ayolas, el 21 de enero del 2014. La segunda denuncia fue presentada el 1 de diciembre del presente año.