Exigen renuncia de directora de Economía en Caaguazú

Más de 300 alumnos participaron de una asamblea realizada en el patio de la facultad y posteriormente se fueron en caravana hasta la plaza central de la ciudad y luego marcharon hasta llegar a la casa de Vilma Villamayor, ubicada en el centro de esta ciudad.

Los jóvenes realizaron un acto frente a la vivienda de la directora repudiando supuestos casos de nepotismo y planillerismo en esta filial de la UNA. Nadie salió de la casa y no se avistó movimiento alguno desde dentro.

Intentamos conversar con la directora, pero otra persona atendió su celular y la excusó Villamayor asegurando que la misma estaba en una reunión. Hasta el cierre de esta edición no devolvió la llamada. Los estudiantes se encuentran en paro total de las actividades académicas desde la semana pasada y seguirán así hasta tanto la directora presente su renuncia, explicó el presidente del consejo de delegados de la facultad, Pedro Marín.

Los estudiantes presentaron el jueves pasado una denuncia formal ante el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y el caso se encuentra a cargo de la fiscal Angélica Insaurralde. Ese mismo día, una comitiva fiscal procedió a lacrar las oficinas administrativas de la filial para resguardar documentaciones que servirán como eventuales evidencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy