Esta fue la reacción de Marset al ser detenido, según ministro boliviano

El líder narco Sebastián Marset fue capturado esta mañana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y sobre este procedimiento, el ministro de Gobierno de ese país, Marco Antonio Oviedo, aseguró que no hubo heridos ni muertos.

“Hemos comenzado una tarea de inteligencia de seguimiento de investigación con las unidades especializadas de la Policía hace varias semanas atrás para proceder a la captura y posterior expulsión del señor Sebastián Marset. Esta tarea que fue hecha en lo que ya es un sello en la gestión del Ministerio de Gobierno ha sido realizada con absoluta discreción”, apuntó el funcionario.

Asimismo, calificó al uruguayo como un “peligroso individuo” y tal como mencionó el presidente boliviano, Rodrigo Paz, el capturado se encontraría “entre los narcotraficantes más grandes del mundo”.

También dijo que logró una base de operaciones en el departamento de Santa Cruz y su captura se dio mediante allanamientos en dos inmuebles. Uno de ellos era donde funcionaba una base de operaciones de su grupo de seguridad, agregó.

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Captura de Marset sin violencia

Otro de los puntos que mencionó Oviedo es que en todo momento “se lo trata de manera respetuosa” a Marset y confirmó que en ningún momento se recurrió a la violencia, ni física ni psicológica.

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“Se han tomado todas las medidas; él guardó silencio todo el tiempo y se ha cumplido con toda fidelidad los detalles. Fue trasladado a los Estados Unidos", dijo durante una conferencia de prensa oficial.

Asimismo, recalcó que Marset también operaba en Paraguay, Uruguay y Argentina, pero su base se encontraba en Bolivia.

Sebastián Marset es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”.

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