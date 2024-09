Madre de niña abusada: “Yo no sabía nada”

Fuertemente custodiada llegó al cuarto piso del Poder Judicial de Asunción la madre de la menor de 10 años que fue abusada por su padrastro y a raíz de ello quedó embarazada. La mujer indicó a los medios de prensa apostados en el lugar: “Lo único que quiero decir es que le agarren a este infeliz que le hizo así a mi hija, que pague todo lo que hizo a ella, por lo que está sufriendo ella”.

Al ser consultada sobre si tenía conocimiento del hecho mencionó: “No tengo nada que ver, yo no sabía nada, no sé nada de lo que estaba pasando, no sé nada de él”, recalcó. El magistrado decidió que la misma guardará reclusión en el penal del Buen Pastor mientras dure su proceso, informó la periodista de ABC Color Marcia Ferreira.

El Ministerio Público la imputó por incumplimiento del deber del cuidado y abuso sexual en niños en grado de complicidad, debido a que estaba interfiriendo en la captura de su pareja Gilberto Benítez (42), quien ahora es buscado por el abuso de la niña.