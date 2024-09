MEC depende de proceso judicial para sancionar

La funcionaria se refirió al caso de la maestra Sonia Felisa Cáceres de Paredes, imputada en 2010 por abuso sexual contra una alumna, cuya causa prescribió hace días, lo que fue apelado por la Fiscalía. Refirió que aquel año ya fue sumariada y se encuentra apartada de las aulas, cumpliendo funciones en el área administrativa a expensas de lo que ocurra en el área judicial, informó Gabriela González Escalada, periodista de ABC Color.

“El juicio, en caso de que salga sobreseída, no le exime de un castigo administrativo porque tenemos elementos que condicen con lo que verdaderamente sucedió en esa escuela. No podemos darle sanción aún porque estamos a expensas de lo que sucede judicialmente, pero esto no prescribe administrativamente”, ya que eso establece la ley. “Esta docente no está en aula y, por como están las cosas, no creo que vuelva”, acotó.

Sostuvo que a nivel anual se presentan numerosas denuncias por este tipo de hechos, abusos de maestros a alumnos, pero solo 15 ó 16 llegan a judicializarse. “Por ejemplo en el interior, que es más chico y se conocen todos, muchas veces se retira la denuncia, pero administrativamente siempre continuamos con las investigaciones”.

Sobre este punto, dijo que en los casos que no se judicializan, el sumario tiene una duración estricta de 90 días, tiempo tras el cual se resuelve la sanción administrativa al maestro afectado, suspensión sin goce de sueldo, separación del cargo y retiro de la matrícula.