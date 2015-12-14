Medicina UNA: 30 no pudieron votar

Los motivos por el que fueron excluidos son varios, pero en su mayoría, por no haber coincidencia entre el nombre del padrón o la cédula del votante. “Mi número de cédula está mal escrito, y mi nombre también (…) No tuve problemas en votaciones anteriores”, se quejó Pedro Romero, licenciado en Instrumentación.

Hasta esta siesta, unos 75 docentes votaron, y el 40% de los docentes no escalafonados, informó la corresponsal de ABC Color, Antonia Delvalle Castillo.

“Hay muchos que no figuran bien en el número de mesas y no pudieron votar (…) Son como 30 los que no pudieron votar por diferentes motivos”, comentó Fontclara. Todos los cuestionamientos fueron elevados a Tachas y Reclamos, pero con poca respuesta. “Se le sacó a todos los kinesiólogos con posgrado de la UNA, pero no a los médicos”, lamentó la profesional.

Para ella, no hubo un trato igualitario entre ambos grupos de egresados de una universidad diferente a la UNA, pero con posgrado de la mencionada casa de estudios. “Queríamos que se les saque a todos por igual”, resaltó.

Fontclara dijo que la información que tuvieron fue que no hubo tiempo suficiente ni acceso a los documentos para las correcciones. “Con el tema del número de cédulas basta poner en la web del TSJE y te sale”, dijo la profesional.

En total, están habilitados para votar unos 2.826 egresados no docentes, 1.018 estudiantes y 189 profesores. Los que resulten elegidos deberán conformar el órgano que luego definirá quiénes serán los nuevos decano y vicedecano. El lugar de votación es el Hospital de Clínicas, y la jornada electoral se extiende hasta las 17:00.