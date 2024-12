Piden a peregrinos adelantar su viaje

Alertó que desde las 18:00 hasta las 22:00 horas es donde se registra mayor afluencia de personas. Se estiman que unos 1.200 ómnibus partirán camino a la Villa Cerrana. Rojas recomendó adelantar los horarios de partida, pues tras experiencias de años anteriores más de 4.000 personas han quedado atascadas en la terminal, por lo que no desea que este hecho vuelva a repertirse.



El director señaló que unas 320 unidades de transporte ya han partido a Caacupé y que en la víspera de la festividad de la virgen se espera a unas 60.000 personas según antecedentes del año pasado.



Reiteró que los pasajes no subirán. Recordó a los peregrinantes que el costo del mismo es de 4.200 guaraníes y que no deben pagar más del precio establecido. Debemos ir en orden a la festividad, dijo a la 970 AM.