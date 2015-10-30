Renuncia decano de FCA

En la tarde de hoy, Meza convocó a una reunión del Consejo Directivo, para presentar su renuncia, al igual que el videdecano, Miguel Ángel Ruiz Díaz. En la fecha se había anunciado también una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para el próximo martes, donde se abordará el pedido de intervención de la Facultad.

El pedido obedece a numerosas denuncias de los estudiantes sobre presuntos manejos irregulares a través de la contratación de planilleros y a través de licitaciones, tanto en la casa central como en las filiales de Pedro Juan Caballero y San Pedro, según Romina Rojas, estudiante de dicha facultad.

En la víspera, la Fiscalía allanó el decanato de Ciencias Agrarias y procedió a confiscar una serie de documentos que guardan relación con los supuestos planilleros y sobre tres licitaciones públicas realizadas entre 2011 y 2012. La denuncia abarca los antecedentes de la compra de un camión, de la adjudicación de la cantina y de compras de alimento para animales.

Meza, junto al vicedecano, Miguel Ángel Ruiz Díaz; y el director de la filial Pedro Juan Caballero, José Quinto Paredes habían sido denunciados formalmente por miembros del Centro de Estudiantes, por malversación de fondos, lesión de confianza y nepotismo.

Montserrat Ayala, estudiante de la facultad, dijo que ahora celebran este hecho pero se mantienen cautos, pues aún esperan que renuncien la secretaria general, Rosa Benegas, y la administradora Eduvigis Lenguaza, quienes estarían salpicadas por los hechos de corrupción que denuncian.

Mencionó que a partir de estas renuncias analizarán en plenaria de estudiantes las acciones a seguir, pero adelantó que no se podrían retomar las clases de forma inmediata, pues se precisa una recalendarización.