Unas mil denuncias por abuso sexual en niños

Un total de 1.004 causas fueron ingresadas al Ministerio Público el año pasado por abuso sexual en niños y niñas de todo el país. La cifra fue un poco más alta en 2012, cuando hubo 1.078 casos ingresados, mientras que las cifras del año 2013 no están disponibles. El número total deja ver que en Paraguay se producen unos 3 casos de abuso sexual en menores de edad todos los días.

El informe de gestión del Ministerio Público de 2012 pone en el ránking de zonas con más denuncias por este hecho a Central, con 416 denuncias registradas ese año. También las barriales de Gran Asunción tuvieron ese año un número alto de denuncias por abuso: 78, seguido por Cordillera, con 67 casos y Caaguazú, con 53.

Muchos de estos abusos sexuales terminan para las niñas en embarazos no deseados. Solamente en 2014, 684 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz a otros niños en Paraguay, evidenciando una brutal realidad para la cual no hay soluciones a corto ni largo plazo.

Este año, en abril, el caso de una niña de 10 años, con solo 34 kilos, embarazada de casi cinco meses, conmocionó a la ciudadanía y la noticia recorrió el mundo dejando al descubierto un problema del que no se quiere hablar. El caso de esta niña fue denunciado ante organismos internacionales, ya que el Estado paraguayo no cumplió con el deber de protegerla, como se prevé en las leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que Paraguay forma parte. Además, el Ministerio de Salud no brinda información acerca del estado de salud de la menor de edad.

Los casos de abuso sexual no solo tienen consecuencias físicas sino también psicológicas que terminan afectando a la sociedad, por lo que no se puede decir que se trata de un problema individual o privado. psicólogos explican que las consecuencias pueden ser graves, desde depresión hasta intento de suicidio, así como el desarrollo de comportamientos agresivos.

En la última semana, nuevamente empezaron a saltar más denuncias sobre abuso sexual en menores, siendo señalados como supuestos autores los propios miembros de la familia.