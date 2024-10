De la maquila al nearshoring

La maquila y el nearshoring son modelos que tienen como propósito la eficiencia en la producción. El nearshoring se centra en una estrategia más colaborativa y cercana al mercado, mientras que la maquila se enfoca en la producción masiva en ubicaciones de costo competitivo.

Pasar al nearshoring permitirá a Paraguay seguir la ruta del crecimiento con un enfoque más integral, incluyendo procesos de investigación y desarrollo, inversión de mayor calidad, mejora del talento humano, capacitación y salarios mejor remunerados.

Desarrollar el nearshoring como estrategia nacional implica aprovechar las ventajas de proximidad geográfica para atraer inversiones de calidad y optimizar procesos de producción. Sin embargo, esta estrategia requiere la puesta en marcha de una agenda país, que abarca desde las mejoras en la infraestructura y la educación, hasta la adaptación a las necesidades del mercado global. El nearshoring representa una oportunidad para aumentar las exportaciones, atraer nuevas empresas e incrementar los niveles y calidad de inversión.

Atraer más y mejor inversión

Paraguay recibió formalmente el grado de inversión por parte de la calificadora de riesgo Moody’s, que indica una mejora en la evaluación de su deuda, refleja la fortaleza económica y financiera y la capacidad para cumplir con obligaciones. Esto abre el acceso a capitales, reduce el costo de financiamiento y facilita la inversión en proyectos de gran alcance.

En 2023, la inversión extranjera directa (IED) en el país alcanzó los US$ 241 millones, una de las más bajas de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por debajo de Bolivia (US$ 294 millones) y Ecuador (US$ 380 millones), mientras que Brasil logró US$ 64.230 millones en IED. En comparación con el 2022, Paraguay sufrió una caída del 64%.

En el caso de México, la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es crecer su economía hasta un 5% del PIB a través de una estrategia nacional de relocalización, aprovechando el nearshoring, instalando 10 nuevos polos de desarrollo para atraer inversiones estratégicas y un agenda activa para mejorar las aduanas, cabotaje, conectividad y simplificación de trámites.

Con el nearshoring crecen las exportaciones

La estrategia para transferir una parte de la producción a países cercanos a las empresas globales, conocida como nearshoring, puede convertir a Paraguay en un valioso jugador en la región. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este formato podría incrementar las exportaciones de América Latina y el Caribe en US$78.000 millones de anuales. Paraguay podría alcanzar un crecimiento de sus exportaciones de US$ 251 millones anuales. Los sectores más beneficiados son el automotriz, el textil, el farmacéutico, las energías renovables y la tecnología.

Por su parte, el Banco Mundial (BM), en su reciente estudio “Panorama mundial: impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento”, destacó que hay aspectos relevantes que se deben potenciar para alcanzar este desarrollo: costo del capital, educación, infraestructura, mejor recaudación tributaria y eficiencia en el gasto público.

William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, habló de Paraguay como un destino de inversiones con oportunidades. “Tiene un entorno comercial muy atractivo. Por otro lado, uno ve las variables que son necesarias para el crecimiento a largo plazo, como educación primaria y secundaria, infraestructura y tierras, y ahí no estamos tan bien como deberíamos. Así que tenemos que desarrollar esas áreas si queremos convertir esta inversión en algo más sustentable y con una base más amplia”, comentó.

Fuertes ventajas competitivas

Paraguay ofrece varias ventajas para las empresas de maquila, lo que lo convierte en un destino atractivo para el nearshoring y la inversión en manufactura.

Incentivos fiscales: régimen de maquila ofrece exenciones fiscales y aduaneras, permitiendo a las empresas operar con costos operativos reducidos. Ubicación estratégica: en el corazón de América del Sur, facilita el acceso a los mercados de Brasil y Argentina, así como a otros países de la región. Costos laborales: salarios generalmente más bajos en comparación con otros países de la región. Recursos naturales: rico en recursos naturales, permite a las empresas acceder a materias primas. Mano de obra joven: disponibilidad creciente de mano de obra calificada. Estabilidad política, económica y social : en comparación con otros países de la región, lo que genera un entorno más favorable para las inversiones. Infraestructura en crecimiento: inversiones iniciales, incluyendo carreteras y puertos, facilitando las operaciones logísticas. Proyectos de energías renovables: gran parte de su electricidad nace de fuentes renovables.

La maquila como motor económico

La importancia de la maquila en el sector económico es significativa. En 2023, representó US$ 1.039 millones de en exportaciones y generó más de 25.000 empleos, según datos del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME).

El 81% de las exportaciones se concentra de la siguiente forma: 28% en sector autopartes, 19% en confecciones y textiles, 16% en productos alimenticios, 11% en aluminios y manufacturas y 7% en plásticos y manufacturas. Mientras que el 70% de los envíos van a países del Mercosur, liderando Brasil con el 55% y Argentina 11%, Estados Unidos con el 7% y Países Bajos con el 6%.

Por otra parte, las inversiones para el régimen de maquila llegaron a 48,7 millones de dólares, lo que representa un 164% más que en 2022. En el país existen 289 empresas con programas de maquila aprobados.

Mejor inversión y calidad de empleo

Sin embargo, pasar de la maquila al nearshoring obliga un trabajo en varios aspectos, como la protección de la propiedad intelectual, una sinergia eficiente entre la academia, el gobierno y las empresas, infraestructura pública, seguridad jurídica y talento especializado, entre otros temas cruciales.

El nearshoring no sólo debe atraer la maquila, sino inversiones de alta complejidad y tecnología que produzcan empleos de mejor calidad, generando progreso y prosperidad para la población.

Tanto la academia, los laboratorios y las instalaciones de investigación y desarrollo tienen un rol clave en el desarrollo de talento especializado que es un atractivo para las inversiones de mejor calidad. Enfocarse en la educación y la formación de talento es un punto inicial que contribuirá al proceso de toma de decisiones para elevar la calidad de las inversiones, que traerá empleos mejor calificados y remunerados. La educación es la mejor inversión para el futuro de un país en el marco de una estrategia en la búsqueda del nearshoring para su crecimiento y desarrollo con enfoque de calidad.