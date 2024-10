Desde hace más de 100 años, Cervepar conquista el alma cervecera paraguaya

La empresa líder en el mercado de cervezas, Cervepar, cuenta con más de un siglo de trayectoria y hoy se consolida como referente en innovación, calidad y sostenibilidad. Su sólida gestión le permitió en los últimos años alcanzar importantes logros, con un fuerte compromiso en la administración responsable de recursos y un impacto positivo en las comunidades donde opera.

El gerente general de Cervepar, Santiago Galliano, compartió parte de su experiencia y trayectoria con ABC Negocios. Además de los grandes desafíos que enfrenta al liderar la compañía, que hoy exporta su marca insignia, Pilsen, al exterior, la firma no solo busca consolidar su liderazgo en el mercado local, sino también elevar la calidad de toda la categoría a nivel nacional, generando mayor competitividad en el segmento.

Iniciaste tu carrera en Argentina, ya tuviste una experiencia previa en Paraguay y luego estuviste en Chile. ¿Qué significa para vos regresar al país en este nuevo rol?

Cuando me invitaron a asumir este nuevo rol sentí mucha alegría desde dos lugares. El primer aspecto es personal, ya que Paraguay fue el primer país al que llegué cuando salí de mi país natal, Argentina, y desde el minuto cero, el país nos agasajó excelentemente, tanto a mi familia como a mí. Ese vínculo se potenció posteriormente al tener una hija paraguaya, por lo que estamos conectados para siempre con Paraguay.

Y desde el lado profesional, este cargo representa un gran orgullo y a su vez, una gran responsabilidad. El haber pasado por otros países como Chile me dio herramientas y confianza para hoy estar ejecutando este rol. Asumir la responsabilidad de liderar una compañía de la envergadura de Cervepar, que cuenta con altos niveles de excelencia, liderazgo y con un significado tan profundo para el país, es un gran desafío que me motiva constantemente a mí y a mi equipo de trabajo.

¿Qué oportunidades y desafíos encontraste en Paraguay a nivel profesional?

Entre las oportunidades destaco el hecho de poder transmitir 18 años de experiencia a la industria cervecera paraguaya. Hoy, el mercado local tiene un nivel de madurez intermedio al comparar con otros mercados, por lo que en función a las tendencias y el desarrollo del consumidor vamos escalando nuestra estrategia.

Por otro lado, otra gran oportunidad es poder trabajar con perfiles altamente profesionales, mientras tenemos la posibilidad de llevar al resto del mundo lo bueno que se hace aquí. En este caso es cerveza de calidad, como la Pilsen que hoy se exporta al exterior, y creo que estamos en un gran momento para mostrar las cosas buenas que se hacen en Paraguay.

En cuanto a desafíos, al ser líderes de la categoría buscamos liderar, pero también hacer crecer toda la categoría. Esto es un gran desafío, sobre todo al tener en nuestro portafolio a marcas tan icónicas, como Pilsen a nivel nacional, o como Corona, Brahma, Skol, Ouro fino, Stella Artois, Michelob, entre otras a nivel internacional, que ya tienen un vínculo muy arraigado con su consumidor.

¿Cómo resumirías estos 18 años de carrera, desde tus inicios hasta llegar a ser hoy gerente general de Cervepar?

Todo fue un viaje continuo de aprendizaje. Desde el primer momento en que entré a la compañía y hasta el día de hoy he tenido líderes que me han ido formando, y ahora, esa responsabilidad recae en mí con los colaboradores con quienes trabajo. Este camino lo he recorrido con mucha disciplina y compromiso, dando el 101% y lo importante es que siempre lo he hecho con pasión.

Soy un apasionado de la industria cervecera. Estoy disfrutando mucho de estos 18 años, muy feliz en este momento de la carrera, y mi compromiso con los colaboradores es que todos puedan disfrutar de esta linda industria en la cual participamos.

¿Cómo la Pilsen llegó a donde está hoy? ¿De qué manera logró cruzar las fronteras?

Al ser una marca que tiene más de 100 años, tiene una vinculación muy particular con su consumidor. ¿Cuál es la magia? Las ocasiones donde hay una Pilsen son las que más disfrutan los paraguayos: hablamos del asado, los amigos, la música, el fútbol. Es una marca que estuvo tanto en los momentos difíciles como en los de alegría, lo que genera una conexión muy especial y un amor por la marca.

Esto nos permite decir que hoy es la marca bandera de Paraguay. A tal punto es bandera, que está entre las 100 marcas más valiosas de Latinoamérica y es la única paraguaya en este prestigioso ranking. Recientemente, desarrollamos una estrategia de exportación de Pilsen. ¿Por qué? Porque si decimos que es una marca bandera, donde haya un paraguayo en el mundo, tiene que haber una Pilsen.

Era digital

Consultado sobre su visión y enfoque en la era digital, Galliano expresó que el gran desafío radica en la actualización constante sobre las nuevas tendencias. Para lograr esto, se necesita humildad al momento de escuchar, aprender y aplicar. Luego, está la agilidad para implementar y evitar que todo quede solo en la teoría. La tercera arista se vincula al factor humano, que no se debe dejar de lado: “La tecnología es un medio, y nosotros, como seres humanos, debemos adaptarla para apalancar nuestros resultados”.

Estrategia

Sobre las cervezas y el mercado, Galliano indicó que la compañía posee una estrategia bien marcada que va desde las propias marcas y su relacionamiento con los consumidores. Hoy, cada una de ellas responde a una ocasión distinta de consumo, lo que les permite innovar desde las preferencias y los procesos que hacen a un buen producto final.

Parte de este plan también se extiende al ámbito digital, tanto en la relación con los clientes como con los consumidores. Por ello, lanzaron la aplicación TaDa, enfocada en el relacionamiento B2C (empresa a consumidor) que, según Galliano, presenta una propuesta de valor única: ofrecer bebidas frías al mejor precio y en el menor tiempo posible. Otra arista, no menos importante, está relacionada con el crecimiento sostenible, desarrollado a través de diversas iniciativas en distintas áreas, lo que les permite asegurar este objetivo a lo largo del tiempo.

Iniciativas

Uno de los principales avances en los últimos años fue BEES, una aplicación que le permite a la empresa estar en contacto con los clientes de forma permanente, superando de forma exponencial los tiempos de interacción anteriores a esta tecnología. Hoy, la tecnología permitió desarrollar además un mercado BEES, donde ya no solo se distribuye cerveza, sino que se favorecen a otras industrias, llegando a un reach mucho más grande de clientes con sus productos.

Según Galliano, los avances se observan no solo desde el lado comercial, sino también industrial. Hoy, los 5 Centros de Distribución con que cuenta Cervepar y la planta industrial trabajan en conjunto y enlazados a través de tecnología de punta. Un ejemplo de ello es el Command Center, una oficina de monitoreo constante ubicado en Guarambaré que procesa datos a nivel país para que los indicadores sigan evolucionando y repercutan en mejores resultados. La evolución y mejora constante se reflejan en tener al Centro de Distribución de Guarambaré entre los mejores del mundo dentro de la compañía y a la cervecería como la mejor del Cono Sur.

El Big Data en el mundo cervecero

La innovación del Command Center conforma un área que procesa datos de mercado provenientes de diversas fuentes, transformándolos en información útil que permite a Cervepar hacer ajustes, diseñar estrategias efectivas y tomar decisiones de manera rápida. Este procesamiento de datos estratégicos, apoyado por inteligencia artificial (IA) y algoritmos, ha logrado generar excelentes resultados en los últimos tres años gracias a esta transformación digital.

Fábrica Paraguaya de Vidrios con calidad exportadora

Próxima a ser reinaugurada, la Fábrica de Vidrios recibió una inversión de US$ 40 millones. Si bien, la planta ya tiene 40 años de vida, la modernización le permitirá adaptarse y operar a un ritmo superior. De acuerdo con Galliano, el relanzamiento de la fábrica responde a la propia necesidad del consumidor, ya que uno de los calibres más valorados es la botella retornable, lo que otorga a la compañía la capacidad de vender a otras industrias y exportar botellas de alta calidad. En una primera fase, se planea comenzar a exportar el producto al sur de Brasil el próximo año.