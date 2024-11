Mercado de valores: más de 30 empresas suspendidas para nuevas emisiones, por no presentar informes a tiempo

En el marco de las nuevas exigencias como parte de la regulación que ejerce la Superintendencia de Valores (SIV) dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), las entidades deben presentar informes periódicos, trimestrales y anuales, entre ellos estados financieros y de resultados, entre otros. Sin embargo, algunas empresas tuvieron inconvenientes de presentar en el tiempo requerido por el regulador, por lo que la SIV ha tomado algunas medidas preventivas.

Esta medida fue la de suspender temporalmente a 34 empresas de distintos rubros para la emisión de nuevos instrumentos, esto hasta que los mismos regularicen los informes requeridos por el regulador.

Lea más: BCP emite nueva norma para el registro de asesores bursátiles

Suspensión automática y preventiva

Al respecto, el Superintendente de Valores, Joshua Abreu aclaró en una entrevista a la 1080 AM que se trata de una medida preventiva, que se genera de manera automática y que no es una sanción propiamente. Detalló que los agentes tienen que remitir información periódica, y que todos están obligados a cumplir en el plazo establecido en la norma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Abreu reconoció igualmente que hubo un cambio en el modelo de presentación y eso talvez pudo significar dificultad para algunas empresas. No obstante, indicó que al momento el 50% de estas empresas que fueron suspendidas ya están regularizando.

Las empresas que fueron afectadas en principio con la suspensión son las siguientes: Vicente Scavone & Cía, Xtreme Sanitarios, Matersan Superspuma del Paraguay PRV Stores Py, Rieder & Cia, Rectora Propafisa, Paraguay Pork, Penner automotores Investa, Capital Imperial, Compañía Distribuidora de Petróleo Lunelli, Industria Textil Paraguay, Financiera FIC, Grow.

Crisol y Encarnación, Enex Paraguay, Frigorífico Concepción, Financiera Paraguayo Japonesa, Corar Gestiones y Cobranzas (GECO), Cóndor de Servicios, Cepagro, Comfar Compañía General de Servicios, Asia Parts, Bricapar, Chemtec , Colonizadora San Agustín, Biotec del Paraguay Agroservicios.

No obstante, desde la Superintendencia de Valores aclararon que el 50% de las mismas ya habría presentado sus informes, por lo que ya fueron levantadas las suspensiones y otras siguen en trámite.

Lea más: Mercado de valores: BCP socializa proyecto para unificar y fortalecer marco legal

No afecta operaciones

Abreu aclaró también que esta suspensión no significa que estas empresas no vayan a seguir operando o que van a incumplir con sus pagos. “No significa que tiene un problema” indicó. Añadió también que como reguladores es fundamental tener conocimiento del estado de resultado y financiero de las empresas

“No afecta a los títulos que ya están en el mercado, no significa que no se va a poder comprar o vender los títulos, bonos de estas empresas. Hasta que no se cumpla con la presentación de estos informes requeridos lo que no se va poder es: emitir nuevos títulos, es una suspensión automática” insistió Joshua Abreu.

Es muy diferente por ejemplo en el caso que haya una bajada de calificación, que podría ser tomado como una señal de impago de sus bonos.

El superintendente aclaró además que una vez regularizados estos incumplimientos será levantada la suspensión, pero que si persiste el incumplimiento de manera constante, ahí si podría abrirse un sumario a esas empresas, con eventuales sanciones que están establecidas en la Ley.

Lea más: Buscan fortalecer regulación en valores

Es un “llamado de atención”

Sobre el punto de cómo afecta estas sanciones al mercado, el representante de la Asociación de Casas de Bolsa (Asobolsa) César Paredes señaló que la medida adoptada por la Superintendencia de Valores (SIV) a las empresas que incumplieron con los plazos, no es grave; pero “es una llamada de atención” que debe ser considerada por los agentes.

Dijo también que muchas cosas buenas hay a partir de la regulación de la SIV en cuanto al ordenamiento y que también es natural que el mercado tenga un periodo de aprendizaje, como también por parte del regulador que lleva un año de funcionamiento en su nueva estructura desde el BCP.

“Es un llamado de atención para que las empresas pongan más foco a cumplir la norma en los tiempos establecidos”, afirmó.