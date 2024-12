Chile y Filipinas avanzan en su auditoría a la industria cárnica nacional y generan gran expectativa

Chile es el principal mercado de la carne paraguaya. Se trata del destino que concentra el 36% de las exportaciones de carne bovina de nuestro país, con 110.913.656 kilos exportados hasta noviembre de este año, por un monto de US$ 579,2 millones, de acuerdo con los registros del Senacsa. Con la intención de ampliar el número de plantas habilitadas para producir y exportar, una nueva misión técnica del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile avanza con su auditoría al sistema de producción local, mencionó Martin.

En el marco de esta revisión, que se extiende hasta el 6 de diciembre, se realizan inspecciones en establecimientos frigoríficos y plantas elaboradoras de harina de carne y hueso. Esta auditoría tienen como finalidad evaluar y habilitar diversos establecimientos en los que se confirme el cumplimiento de los estándares requeridos.

“Con Chile, no tenemos margen de error, tenemos que pasar, se está trabajando en ampliar el número de plantas habilitadas”, explicó el titular del Senacsa. Este año, en julio, el SAG ya realizó visitas de inspección en el país, luego de casi seis años, con planes de renovar las habilitaciones de los frigoríficos y, por ende, seguir aumentando la cantidad de plantas habilitadas.

Apuntan al mercado asiático

Filipinas también aplica su propia auditoría al sistema de producción local para evaluar las si se cumplen exigencias de la habilitación de un establecimiento para la exportación de productos cárnicos, de la especie bovina, porcina y avícola. El proceso incluye visitas al laboratorio central, a establecimientos ganaderos (bovinos, porcinos y avícolas), oficinas regionales, puntos de ingreso y egreso y ferias ganaderas.

Martin mencionó que el objetivo de esta inspección es garantizar que las prácticas sanitarias y los controles oficiales de la industria local cumplan con los estándares internacionales exigidos por Filipinas.

“Filipinas es un mercado que se viene trabajando desde hace un tiempo (negociaciones iniciaron en 2020). Las expectativas son muy buenas y nos encantaría decir que cerraría el primer semestre del 2025″, aseveró.

Sobre las potencialidades del mercado filipino, dijo que es un “excelente importador”, no solo de proteína bovina, sino también de la porcina e incluso de la avícola. Según los datos suministrados por Senacsa, solo el año pasado, el país asiático compró carne bovina y avícola por valor de US$ 460 millones, mientras que la porcina llevó por un total de US$ 480 millones. “Puede ser un mercado muy importante, sobre todo para el sector avícola”, destacó.