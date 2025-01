El mercado del arroz y la diversidad de los productos exportados

El arroz blanqueado o semiblanqueado sigue siendo la variedad más comercializada, con 395,86 mil toneladas en 2024, lo que significó una reducción de 12% respecto a las 448,8 mil toneladas exportadas en 2023.

No obstante, el precio efectivo por tonelada tuvo un aumento de 26%, pasando de US$ 527 a US$ 663, lo que permitió que el ingreso por este tipo de producto creciera un 11%, alcanzando US$ 262,28 millones. De haberse mantenido el precio de 2023, los ingresos habrían sido de US$ 208,6 millones, reflejando que US$ 53.7 millones de la variación total se debe exclusivamente al incremento en el precio.

El arroz descascarillado también mostró una disminución en el volumen exportado, con 263,06 mil toneladas en 2024 frente a las 293,7 mil toneladas en 2023, es decir, una caída del 10,4%.

A pesar de ello, el precio efectivo de exportación aumentó un 23,9%, pasando de US$ 422,57 a US$ 523,66 por tonelada, haciendo posible que los ingresos aumentaran 11,0%, ascendiendo a US$ 137,7 millones. Si el precio se encontraba en el mismo nivel de 2023, los ingresos representarían US$ 111,2 millones, lo que indica que US$ 26,5 millones corresponden al impacto del aumento de precios.

Igualmente, las exportaciones de arroz con cáscara cayeron 10%, con 39,9 mil toneladas enviadas en 2024 frente a las 44,5 mil toneladas del año anterior.

El incremento del 13% en el precio efectivo, es decir, de US$ 305 a US$ 344 por tonelada, permitió que los ingresos crecieran 1%, ascendiendo a US$ 13,73 millones. Si el precio se mantenía constante al 2023, los ingresos habrían sido de US$ 12,2 millones, reflejando que el efecto del incremento de precios fue de US$ 1,6 millones.

El arroz partido registró una disminución de 35% hasta alcanzar 63,72 mil toneladas en 2024. No obstante, el precio por tonelada aumentó 17%. Es decir, de US$ 321 en 2023 a US$ 374 en 2024. Esto llevó a que el ingreso total por este tipo de arroz disminuyera 24%, totalizando US$ 23,8 millones. Si el precio de 2024 era igual al 2023 se habrían generado US$ 20,5 millones, reflejando una reducción en los ingresos de US$ 3,4 millones.

Incidencia de determinados factores

El incremento en los precios de algunas variedades de arroz está vinculado a restricciones internacionales que han afectado la oferta global. Entre los factores clave se encuentra la prohibición de India sobre las exportaciones de arroz blanco no basmati desde julio de 2023, lo que redujo la disponibilidad mundial y presionó los precios al alza.

Asimismo, la menor producción en Brasil debido a factores climáticos ha llevado a un aumento en la demanda de importaciones desde Paraguay y Uruguay, beneficiando los precios de exportación del arroz blanqueado y descascarillado.

El comportamiento heterogéneo de las exportaciones de arroz paraguayo resalta la importancia de monitorear de cerca la evolución en los mercados internacionales de cada tipo del producto.

Por tanto, las estrategias comerciales deben adaptarse a las condiciones específicas de cada segmento, buscando la diversificación de mercados y la optimización de costos para asegurar un crecimiento sostenido del sector arrocero en el corto, mediano y largo plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones