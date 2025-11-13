Banco GNB lanza su campaña “Oportunidad Sin Filtros” para préstamos personales

A través de esta campaña, los clientes podrán acceder a préstamos personales con cuotas claras desde Gs. 28.000 por millón sin costos extras y hasta 60 meses de plazo. Además, participarán automáticamente del sorteo de 2 Suzuki Fronx GLX 0 km, sumando cupones por cada préstamo otorgado durante el periodo promocional.

La promoción permite acumular cupones por la contratación de préstamos desde Gs. 15 millones a 12 meses, así como por la contratación de otros productos adicionales del banco.

Los préstamos están sujetos a aprobación crediticia, y las bases y condiciones completas pueden consultarse en www.bancognb.com.py o comunicarse al (021) 617 6800.

Con esta iniciativa, Banco GNB reafirma su compromiso de brindar soluciones financieras claras y accesibles, ayudando a que más personas puedan concretar sus proyectos o intereses con total tranquilidad.

La campaña estará vigente por tiempo limitado y aplicará para los préstamos personales gestionados en todas las sucursales del país y a través de los canales digitales del banco.

Acerca de Banco GNB

Banco GNB Paraguay forma parte del Grupo Gilinski, un conglomerado financiero internacional con presencia en América Latina. La entidad se caracteriza por su compromiso con el crecimiento sostenible y la innovación constante, ofreciendo soluciones financieras que acompañan la evolución y las necesidades de sus clientes.