La nueva etapa automotriz de Mitsubishi Motors

El regreso de la marca japonesa al primer plano local no es casual. Está respaldado por una estructura regional consolidada y por la experiencia acumulada en países vecinos.

“Mitsubishi Motors es una de las marcas de Santa Rosa Paraguay, y el Grupo Antelo la representa regionalmente. La tenemos en Argentina hace más de 10 años, también en Uruguay y Paraguay, por lo que es una marca importante dentro del grupo”, afirmó Agustín Varela, gerente general de Santa Rosa Paraguay.

Esa presencia sostenida en el tiempo permitió construir una relación sólida con la casa matriz. “Tenemos una alianza con Japón muy fuerte y la idea es volver de alguna forma con más fuerza a un mercado donde hay mucho potencial”, explicó.

En ese contexto, Paraguay aparece como un escenario estratégico, donde las pickups no solo dominan las ventas, sino que forman parte de la identidad del consumidor.

“La nueva L200 tiene mucho más para crecer, porque es una camioneta con un legado histórico, que ha estado en Paraguay por más de 30 años y hoy renovada, con nueva motorización, nuevo diseño, más grande, tiene mucho para conquistar los terrenos tan complicados que tenemos en Paraguay”, sostuvo Varela, destacando el papel central de este modelo en la ofensiva comercial.

El relanzamiento no se limita a la capital, porque la expansión territorial es uno de los ejes del plan.

“También tenemos unidades en nuestra sucursal de Ciudad del Este. Estamos haciendo alianzas con otros distribuidores para el interior. Ya tenemos presencia en Concepción y Santa Rita”, detalló.

El objetivo es claro: construir una red que acompañe el crecimiento y garantice disponibilidad en todo el país.

En paralelo, Santa Rosa busca potenciar su portafolio. “Representamos más de ocho marcas y queremos darle a nuestros clientes mayor amplitud y disponibilidad de productos para poder elegir y seguir dentro de la familia”, agregó.

Más allá de la oferta comercial, el foco está puesto en el servicio.

“La idea es armar planes específicos para las capacidades de pago, pero sobre todo lo que queremos reforzar es el respaldo para la atención a los clientes, el servicio de postventa y los repuestos”, subrayó.

Este enfoque se apoya en una ventaja competitiva regional. “Tenemos mayor disponibilidad de piezas y poder de negociación negociando por los tres países”, indicó.

Mitsubishi busca reconquistar el terreno paraguayo

El portafolio actual refleja una estrategia diversificada. La L200 se presenta en distintas versiones, desde opciones de trabajo hasta configuraciones más equipadas.

A esto se suman propuestas como la Montero Sport, orientada a quienes buscan capacidad todoterreno con mayor confort, y la Eclipse Cross, pensada para un uso urbano con eficiencia y tecnología.

En todos los casos, la marca apuesta a uno de sus atributos históricos. “Son productos muy confiables, robustos y la confiabilidad que les genera a los clientes”, afirmó Varela.

Y remarcó un diferencial clave: “Mitsubishi es una marca que no genera problemas de ningún tipo”.

Con más de un siglo de trayectoria global, Mitsubishi Motors construyó su reputación sobre la ingeniería de precisión, la innovación y un ADN fuertemente vinculado al off-road, respaldado por hitos como sus múltiples victorias en el Rally Dakar.

Ese legado es el que ahora busca revalidar en Paraguay.

El nuevo showroom sobre la avenida República Argentina 1796 casi Alfredo Seiferheld, de Asunción, simboliza este punto de partida.

Diseñado como un espacio integral, permitirá a los clientes conocer de cerca los vehículos, acceder a asesoramiento especializado y contar con soporte postventa en un solo lugar.

“El mercado es competitivo”, reconoció Varela, pero la apuesta es ambiciosa: reconectar con una base histórica de usuarios y, al mismo tiempo, captar a una nueva generación que prioriza confiabilidad, tecnología y versatilidad.

El relanzamiento de Mitsubishi Motors marca el inicio de una estrategia de largo plazo que combina experiencia regional, respaldo empresarial y una propuesta adaptada a los desafíos del terreno paraguayo.

El showroom abre sus puertas de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 y sábados de 09:00 a 12:30.

Más info en https://mitsubishi.com.py/.