Negocios
09 de abril de 2026 - 16:10

La nueva etapa automotriz de Mitsubishi Motors

Nuevo showroom de Mitsubishi Motors, que inicia una nueva etapa en Paraguay con una estrategia centrada en crecimiento y cercanía con el cliente.
Nuevo showroom de Mitsubishi Motors, que inicia una nueva etapa en Paraguay con una estrategia centrada en crecimiento y cercanía con el cliente.

Mitsubishi Motors inicia una nueva etapa en Paraguay de la mano de Santa Rosa Paraguay, con un relanzamiento que apunta a reconectar con su legado y proyectar crecimiento en uno de los mercados más exigentes de la región.

Brand Lab Para Santa Rosa Paraguay

Contenido Comercial

El regreso de la marca japonesa al primer plano local no es casual. Está respaldado por una estructura regional consolidada y por la experiencia acumulada en países vecinos.

Mitsubishi Motors es una de las marcas de Santa Rosa Paraguay, y el Grupo Antelo la representa regionalmente. La tenemos en Argentina hace más de 10 años, también en Uruguay y Paraguay, por lo que es una marca importante dentro del grupo”, afirmó Agustín Varela, gerente general de Santa Rosa Paraguay.

Fernando Correa, Valentina Garmendia, Agustín Varela y Pablo Ramos.
Fernando Correa, Valentina Garmendia, Agustín Varela y Pablo Ramos.

Esa presencia sostenida en el tiempo permitió construir una relación sólida con la casa matriz. “Tenemos una alianza con Japón muy fuerte y la idea es volver de alguna forma con más fuerza a un mercado donde hay mucho potencial”, explicó.

En ese contexto, Paraguay aparece como un escenario estratégico, donde las pickups no solo dominan las ventas, sino que forman parte de la identidad del consumidor.

La nueva L200 se posiciona como el eje principal de la ofensiva comercial en el país.
La nueva L200 se posiciona como el eje principal de la ofensiva comercial en el país.

“La nueva L200 tiene mucho más para crecer, porque es una camioneta con un legado histórico, que ha estado en Paraguay por más de 30 años y hoy renovada, con nueva motorización, nuevo diseño, más grande, tiene mucho para conquistar los terrenos tan complicados que tenemos en Paraguay”, sostuvo Varela, destacando el papel central de este modelo en la ofensiva comercial.

El relanzamiento no se limita a la capital, porque la expansión territorial es uno de los ejes del plan.

Agustín Varela, gerente general de Santa Rosa Paraguay.
Agustín Varela, gerente general de Santa Rosa Paraguay.

“También tenemos unidades en nuestra sucursal de Ciudad del Este. Estamos haciendo alianzas con otros distribuidores para el interior. Ya tenemos presencia en Concepción y Santa Rita”, detalló.

El objetivo es claro: construir una red que acompañe el crecimiento y garantice disponibilidad en todo el país.

Con más de 30 años de presencia local, la L200 busca reconectar con su legado en Paraguay.
Con más de 30 años de presencia local, la L200 busca reconectar con su legado en Paraguay.

En paralelo, Santa Rosa busca potenciar su portafolio. “Representamos más de ocho marcas y queremos darle a nuestros clientes mayor amplitud y disponibilidad de productos para poder elegir y seguir dentro de la familia”, agregó.

Más allá de la oferta comercial, el foco está puesto en el servicio.

El objetivo del Grupo Santa Rosa es consolidar una red nacional que garantice disponibilidad y atención eficiente.
El objetivo de Santa Rosa Paraguay es consolidar una red nacional que garantice disponibilidad y atención eficiente.

“La idea es armar planes específicos para las capacidades de pago, pero sobre todo lo que queremos reforzar es el respaldo para la atención a los clientes, el servicio de postventa y los repuestos”, subrayó.

Este enfoque se apoya en una ventaja competitiva regional. “Tenemos mayor disponibilidad de piezas y poder de negociación negociando por los tres países”, indicó.

Mitsubishi busca reconquistar el terreno paraguayo

El portafolio actual refleja una estrategia diversificada. La L200 se presenta en distintas versiones, desde opciones de trabajo hasta configuraciones más equipadas.

El portafolio incorpora opciones como Montero Sport.
El portafolio incorpora opciones como Montero Sport.

A esto se suman propuestas como la Montero Sport, orientada a quienes buscan capacidad todoterreno con mayor confort, y la Eclipse Cross, pensada para un uso urbano con eficiencia y tecnología.

En todos los casos, la marca apuesta a uno de sus atributos históricos. “Son productos muy confiables, robustos y la confiabilidad que les genera a los clientes”, afirmó Varela.

El Eclipse Cross es otra opción de Mitsubishi Motors.
El Eclipse Cross es otra opción de Mitsubishi Motors.

Y remarcó un diferencial clave: “Mitsubishi es una marca que no genera problemas de ningún tipo”.

Con más de un siglo de trayectoria global, Mitsubishi Motors construyó su reputación sobre la ingeniería de precisión, la innovación y un ADN fuertemente vinculado al off-road, respaldado por hitos como sus múltiples victorias en el Rally Dakar.

Ese legado es el que ahora busca revalidar en Paraguay.

Mitsubishi apuesta a la confiabilidad y robustez como principales atributos diferenciales.
Mitsubishi apuesta a la confiabilidad y robustez como principales atributos diferenciales.

El nuevo showroom sobre la avenida República Argentina 1796 casi Alfredo Seiferheld, de Asunción, simboliza este punto de partida.

Diseñado como un espacio integral, permitirá a los clientes conocer de cerca los vehículos, acceder a asesoramiento especializado y contar con soporte postventa en un solo lugar.

“El mercado es competitivo”, reconoció Varela, pero la apuesta es ambiciosa: reconectar con una base histórica de usuarios y, al mismo tiempo, captar a una nueva generación que prioriza confiabilidad, tecnología y versatilidad.

Interior de uno de los modelos de Mitsubishi, que busca reconectar con clientes históricos y atraer a nuevos usuarios.
Interior de uno de los modelos de Mitsubishi, que busca reconectar con clientes históricos y atraer a nuevos usuarios.

El relanzamiento de Mitsubishi Motors marca el inicio de una estrategia de largo plazo que combina experiencia regional, respaldo empresarial y una propuesta adaptada a los desafíos del terreno paraguayo.

El showroom abre sus puertas de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 y sábados de 09:00 a 12:30.

Más info en https://mitsubishi.com.py/.