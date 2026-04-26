Asunción suma un nuevo polo gastronómico con la expansión del Centro Urbano Mariscal

Este desarrollo forma parte de una transformación integral que redefine al tradicional Shopping Mariscal, hoy convertido en un centro urbano que integra comercio, oficinas, gastronomía y experiencias en un entorno conectado, moderno y en constante movimiento.

Una experiencia urbana que invita a quedarse

La nueva zona gastronómica no es solo una ampliación: es una reinterpretación del espacio urbano.

Diseñada como un punto abierto, vibrante y en diálogo con el Barrio Mariscal, uno de los sectores más caminables de la ciudad, propone una experiencia donde el encuentro, la permanencia y la vida social son protagonistas.

Esta incorporación se integra a un ecosistema ya consolidado, con referentes como La María de Talleyrand y Grosso, además de espacios como Plaza Mariscal y Mercado Mariscal, que hoy funcionan como verdaderos puntos de encuentro urbano.

Una curaduría gastronómica con identidad

El nuevo mix de marcas reúne conceptos que combinan tradición, innovación y una fuerte identidad cultural.

El Café de Acá ocupará una casona patrimonial, fusionando historia y gastronomía con una propuesta que revaloriza lo local.

Kessel se posiciona como un homenaje al asado paraguayo, transformando el ritual del fuego en una experiencia premium.

Casa Ozama apuesta por la alta cocina paraguaya, reinterpretando ingredientes tradicionales con una mirada contemporánea.

Mozzafiato llega con una propuesta evolucionada de trattoria urbana, pensada para distintos momentos del día, sin perder su esencia social y relajada.

Il Migrante amplía su concepto de pastas artesanales, ofreciendo una experiencia cálida que transporta a la tradición italiana.

A esta propuesta se sumarán nuevas experiencias que seguirán fortaleciendo el posicionamiento del Mariscal como uno de los polos gastronómicos más relevantes de la ciudad.

Un punto de encuentro que redefine la ciudad

Más allá de la oferta culinaria, esta nueva zona reafirma el rol del Mariscal como espacio de encuentro.

Pensado para integrarse a la dinámica del barrio, invita a recorrer, quedarse y conectar, transformándose en un lugar donde la experiencia va más allá del consumo.

Un ecosistema en constante crecimiento

El desarrollo continúa con la incorporación de nuevos componentes que potencian su propuesta integral, como Central Mariscal, la segunda torre corporativa del complejo, orientada a atraer empresas de primer nivel.

Además, se amplía la infraestructura con más de 300 nuevos espacios de estacionamiento, incluyendo el subsuelo de First Mariscal sobre la calle Tte. Zotti, mejorando la accesibilidad y acompañando el crecimiento sostenido del centro urbano.

El nuevo corazón gastronómico de Asunción

Con esta evolución, el Centro Urbano Mariscal se convierte en uno de los principales polos urbanos de la capital.

La diversidad, calidad e identidad de su propuesta gastronómica lo proyectan como el nuevo corazón culinario de Asunción, donde ciudad, cultura y experiencia conviven en un mismo lugar.

Este nuevo capítulo consolida la transformación del Mariscal en un modelo de ciudad contemporánea: un entorno dinámico, conectado y diseñado para las nuevas formas de vivir, trabajar y disfrutar Asunción.