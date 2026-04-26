UMAX inicia el Mes de María y celebra 33 años de vida institucional

La Universidad María Auxiliadora (UMAX) dio apertura oficial al Mes de María con un acto central que marca uno de los periodos más significativos dentro de su calendario institucional, reafirmando su compromiso con una formación integral que une excelencia académica, valores y espiritualidad.

La jornada se desarrolló en el marco del inicio de las celebraciones en honor a María Auxiliadora, patrona de la institución, y también en coincidencia con los 33 años de vida institucional de la Comunidad Educativa María Auxiliadora, un recorrido que comenzó en 1993 como instituto técnico, sumó en 2001 el Colegio María Auxiliadora y consolidó en 2008 la creación de la universidad.

Durante el acto, el rector de la UMAX, Prof. Dr. Javier Quiñónez, destacó la importancia de este tiempo como una etapa de encuentro, reflexión y celebración para toda la comunidad educativa.

“Hoy estamos empezando el aniversario, el mes de nuestra patrona, la Virgen María Auxiliadora, en el cual estamos conmemorando y festejando los 33 años de vida institucional”, expresó.

Las actividades previstas incluyen eucaristías, novenario, procesión a la Virgen, serenata, festival y una Santa Misa central el próximo 24 de mayo, fecha de especial relevancia para estudiantes, docentes, directivos y colaboradores.

El rector explicó que esta celebración anticipada responde también al espíritu salesiano que inspira a la institución.

“Nosotros festejamos un mes antes, así como lo hacen los salesianos. Tenemos mucho de ese espíritu y realmente es un mes de fiesta”, afirmó.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta educativa de UMAX es la incorporación de la Pastoral como cuarto eje estratégico, junto con la docencia, la investigación y la extensión, fortaleciendo así una visión formativa que trasciende lo estrictamente académico.

“La pastoral tiene una trascendencia fundamental. El nombre de nuestra institución no lo asumimos como una casualidad, sino como un designio”, señaló Quiñónez.

Con esta apertura, la Comunidad Educativa María Auxiliadora refuerza su identidad y consolida un espacio donde la educación, la fe y el sentido de propósito avanzan de manera conjunta, acompañando el desarrollo personal y profesional de toda su comunidad.