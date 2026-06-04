¡Bristol sorprende a todos!! Si Paraguay gana el Mundial tu compra te sale Gratis, y si pasa Cuartos se te devuelve el 50%

Recordemos que en la edición del Mundial 2022, ¡miles y miles de personas que participaron se beneficiaron con la promoción, que en ese caso contemplaba solo la categoria de televisores.

En esta nueva propuesta Bristol no solamente beneficiará a clientes que compren Televisores sino también Celulares y Motos Buler.

Los beneficios de la Promoción “El Mundial se vive en Bristol” son las siguientes

Si Paraguay pasa cuartos de final BRISTOL DEVUELVE EL 50% de la compra efectuada crédito o contado. Si Paraguay GANA EL MUNDIAL te sale totalmente GRATIS toda la compra efectuada crédito o contado, por que se te DEVUELVE el 100% en vales de compras, algo super increible.

Además tenemos otro BENEFICIO importante que aplica en las compras a crédito: Por cada partido que gane Paraguay, UNA CUOTA DE REGALO.

Esta fabulosa promoción aplica en compras a crédito y/o contado de la siguiente manera:

TELEVISORES , CELULARES de todas las marcas y modelos en 18 cuotas MOTOS BULER todos los modelos en 30 cuotas Con tus compras a crédito durante la promoción, no te preocupes por que la primera cuota pagarás RECIEN DESPUÉS DEL MUNDIAL, esta promoción estará vigente desde el 01 hasta el 30 Junio.

¡Y ADEMÁS PODÉS GANAR PREMIOS FABULOSOS QUE SOLO BRISTOL PÚEDE OFRECERTE!

Una Increible Camioneta Volkswagen Tiguan 0km , sorteamos el 31 de Julio 50 Gift cards para Renovar tu hogar!

20 vales Sorteamos el 30 de Mayo

20 vales el 30 de Junio

10 vales el 31 de Julio

¡VENI COMPŔA Y GANÁ! Para mayor informacion consultar en Bases y Condiciones www.bristol.com.py ¡Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país!