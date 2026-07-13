Agrofértil inaugura su silo 30 y alcanza 811.000 toneladas de capacidad de almacenamiento

Con esta apertura, Agrofértil está cada vez más cerca del productor, brindando mayor agilidad en el acopio de granos y tranquilidad en la comercialización de su producción, a través de procesos más eficientes y una logística preparada para acompañar el crecimiento de una de las regiones agrícolas más importantes del país.

Durante el acto inaugural, el director comercial de Agrofértil, Paulo Sergio Sarabia, destacó que la inversión refleja el compromiso permanente de la empresa con quienes producen alimentos para el mundo.

“Agrofértil es una empresa familiar con más de tres décadas en el mercado, que ha crecido sobre valores como la confianza, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad", destacó.

“Somos aliados del productor, no solamente ofreciendo tecnología y genética de primer nivel, sino también infraestructura confiable para acompañarlo en el momento más importante del ciclo productivo: la cosecha”, agregó.

Paulo Sergio Sarabia resaltó además el enorme potencial productivo del departamento de Itapúa, señalando que la evolución de los últimos años demuestra que la agricultura paraguaya continúa elevando sus niveles de productividad.

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“Esta inauguración forma parte de una visión a largo plazo orientada a seguir invirtiendo en el país, innovando y creando nuevas oportunidades”, puntualizó.

Un silo pensado para responder a los desafíos del productor

Según informó Vanderlei Tavela, gerente comercial de Granos de Agrofértil, el nuevo silo fue construido bajo estrictos estándares técnicos para garantizar la máxima eficiencia operativa, seguridad y un manejo óptimo de los granos durante todas las etapas del proceso.

La unidad cuenta con modernos sistemas de recepción, limpieza, secado y conservación, permitiendo preservar la calidad de la producción desde su ingreso hasta la comercialización.

Con una capacidad estática de 32.000 toneladas, el silo dispone de dos líneas de recepción con un flujo de 300 t/h cada una, optimizando los tiempos de descarga durante la cosecha y reduciendo costos logísticos para el productor.

Uno de los principales diferenciales tecnológicos es la incorporación de biomasa sólida (cavaco) como fuente de energía para el secadero, una innovación que mejora la calidad del secado, incrementa la capacidad de recepción, reduce los costos operativos y hace que todo el proceso sea más sostenible.

Asimismo, el silo cuenta con un sistema de extracción de polvo y cascarillas de maíz, diseñado para reducir la emisión de partículas y promover el cuidado del medio ambiente.

Inversión que impulsa el desarrollo

Por su parte, Clevison Mondardo, gerente comercial general de Agrofértil, mencionó que la puesta en marcha del nuevo silo representa un importante impulso para toda la región, fortaleciendo la actividad económica, generando nuevas oportunidades de empleo y acompañando el crecimiento de una de las zonas agrícolas más dinámicas del Paraguay.

“Además de brindar mayor respaldo logístico a los productores, la inversión contribuye al desarrollo sostenible de la comunidad y fortalece la cadena de valor del sector agroindustrial”, sostuvo.

Liderazgo construido junto al productor

Con esta inauguración, Agrofértil alcanza una red de 30 silos estratégicamente ubicados, que suman 682.000 toneladas de capacidad de almacenamiento.

Junto a sus dos puertos, la compañía dispone de una infraestructura total de 811.000 toneladas de capacidad estática, consolidándose como líder del agronegocio paraguayo.

Bajo el lema Donde crece la agricultura, hay un silo Agrofértil cerca, la empresa continúa invirtiendo en innovación, infraestructura y cercanía para seguir impulsando el desarrollo económico y social del país.

Agrofértil impulsa la logística agrícola y el crecimiento del productor paraguayo

El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando en otros países de América del Sur como Brasil y Bolivia, en los segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de granos.

A través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, H2O Innovation, YVY, GS3, Agropecuaria Campos Nuevos y Agropecuaria Cataratas impulsa una agricultura innovadora y sostenible.

Sus directivos, José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia participan activamente en acciones de Responsabilidad Social Empresarial, promoviendo actividades en beneficio de los sectores más vulnerables y del cuidado del medio ambiente.