Wizard ofrece clases de inglés sin costo: experiencia completa en solo dos encuentros

Con el objetivo de acercar el inglés a más personas y demostrar el valor de su metodología, Wizard lanza una campaña diferente: 2 clases de inglés gratis con materiales incluidos, dirigidas a adolescentes y adultos.

Las clases se desarrollarán de manera presencial, con profesores en vivo ofreciendo una oportunidad única para experimentar cómo es realmente ser alumno Wizard:

Clases 100% en vivo con docentes capacitados

Ejercicios y evaluaciones prácticas en cada encuentro

Público objetivo:

Jóvenes de 16 a 30 años (estudiantes y universitarios)

Profesionales jóvenes y adultos que buscan potenciar su inglés

Además de ser una propuesta académica innovadora, la acción genera accesibilidad al ofrecer clases online que pueden realizarse desde cualquier lugar.

Cupos limitados, inscripción gratuita

Las personas interesadas pueden registrarse online en el siguiente link https://www.wizardpearson.com.py/landings/englishlab?utm_source=Abc&utm_medium=brand+lab&utm_campaign=english+lab&utm_id=clases+gratuitas&utm_term=agosto&utm_content=brand+lab+abc y asegurar su lugar en esta experiencia que combina calidad, accesibilidad e innovación.

Fechas: 4 y 5 de Agosto

Modalidad: Virtual

Sobre Wizard

Con presencia en más de 40 países, Wizard se ha posicionado como líder global en la enseñanza del inglés gracias a su innovadora metodología con enfoque en la conversación.

En Paraguay, Wizard acompaña a adolescentes y adultos a alcanzar sus metas personales y profesionales a través de un aprendizaje accesible, flexible y de calidad.