Fénix Brands: Una historia industrial que se renueva y crece

Dentro de esta historia, Martel ocupa un lugar destacado. La marca acompañó a distintas generaciones y se convirtió en parte de la evolución de la industria y la moda nacional. Padres, hijos y nuevas generaciones encontraron en sus prendas una propuesta cercana y reconocida, asociada a diferentes momentos de sus vidas.

El aniversario representa también una oportunidad para proyectar el futuro, con el objetivo de ampliar capacidades, incrementar la producción, desarrollar nuevas categorías y continuar generando oportunidades de empleo.

Un portafolio que une trayectoria e innovación

Actualmente, Fénix Brands cuenta con un portafolio integrado por Martel, Wrangler, Lee, Ao y UTP (Uniformes Técnico Empresariales). Cada marca posee una identidad y un público diferentes, pero todas se articulan sobre una estructura común y el conocimiento acumulado durante décadas.

La compañía combina experiencia en confección, desarrollo de productos, comercialización y retail, en respuesta a un consumidor más exigente y a un mercado competitivo.

Martel continúa ampliando su propuesta de productos, mientras Wrangler y Lee permiten integrar capacidades locales con marcas internacionales de trayectoria. Ao apuesta por una propuesta vinculada con la identidad y el valor de lo hecho en Paraguay, y UTP lleva la experiencia de la compañía al segmento corporativo, mediante soluciones para empresas e instituciones.

Producción local como motor de desarrollo

Uno de los ejes de esta nueva etapa es fortalecer las capacidades productivas, no solo para acompañar la expansión de las marcas en Paraguay, sino también con la mirada puesta en llevar calidad y conocimiento paraguayo a otros mercados.

Para la compañía, producir localmente implica mucho más que confeccionar prendas. Supone generar empleo, desarrollar conocimiento técnico, formar personas, fortalecer proveedores y consolidar una cadena de valor dentro del país.

El desafío hacia los próximos años pasa por crecer sobre esta base, incorporando innovación, eficiencia y competitividad, sin perder la confianza en la capacidad de la industria paraguaya.

Nuevas categorías y oportunidades

Los próximos meses estarán marcados por nuevas colecciones, incorporación de categorías, fortalecimiento de los puntos de venta y una mayor integración entre producto, comunicación y experiencia de marca.

A 65 años de sus inicios, Fénix Brands busca proyectar su trayectoria hacia una nueva etapa, con el propósito de seguir produciendo en Paraguay, generando empleo y acompañando a sus consumidores dentro y fuera del país.