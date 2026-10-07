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07 de octubre de 2026 a la - 15:52

UMAX pone al talento estudiantil en movimiento con Umaxianos Sports

El Polideportivo María Auxiliadora se convirtió en escenario de encuentro para toda la comunidad universitaria.
El Polideportivo María Auxiliadora se convirtió en escenario de encuentro para toda la comunidad universitaria.Javier Quinonez

Deporte, arte y cultura convergen en una iniciativa que sitúa el bienestar, el talento y el sentido de pertenencia en el centro de la vida en el campus.

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La experiencia universitaria se construye también en los espacios donde los estudiantes descubren intereses, asumen nuevos desafíos y encuentran una comunidad con la cual compartirlos.

Con el lanzamiento de Umaxianos Sports, la Universidad “María Auxiliadora” (UMAX) fortalece esa dimensión de la formación: una vida de campus que conecta el aprendizaje con el deporte, la expresión artística y la participación estudiantil.

Los exmundialistas Diego Barreto y Gustavo Morínigo acompañaron el lanzamiento como invitados especiales.
Los exmundialistas Gustavo Morínigo y Diego Barreto, junto a la Dra. Elvira Peralta de Quiñónez, el Dr. Javier Quiñónez, Brenda y Angélica Quiñónez Peralta, además de directivos de la universidad, acompañaron el lanzamiento de esta importante actividad académica de UMAX.

La inauguración oficial tuvo lugar días atrás en el Polideportivo María Auxiliadora, donde estudiantes, directivos, docentes, colaboradores e invitados especiales se reunieron para celebrar una propuesta que incorpora nuevas oportunidades de encuentro y desarrollo a la vida universitaria.

La apertura institucional estuvo marcada por las palabras de bienvenida del rector de la UMAX, Prof. Dr. Javier Quiñónez.

El lanzamiento de Umaxianos Sports reunió a estudiantes, autoridades, docentes e invitados especiales en el Polideportivo María Auxiliadora.
El lanzamiento de Umaxianos Sports reunió a estudiantes, autoridades, docentes e invitados especiales en el Polideportivo María Auxiliadora.

Autoridades y miembros de la comunidad educativa fueron parte de una jornada cuyo protagonismo estuvo en los estudiantes: sus equipos, sus elencos y las distintas formas de expresar su identidad universitaria.

Una comunidad que encuentra su lugar

Umaxianos Sports reúne nueve disciplinas: futsal, handball, vóleibol, jiu-jitsu, muay thai, danza, porristas, capoeira y batucada.

Esta diversidad permite que estudiantes con distintos intereses encuentren espacios para participar, desarrollar habilidades y representar a su universidad.

El deporte es protagonista en una propuesta que amplía la experiencia dentro del campus.
El deporte es protagonista en una propuesta que amplía la experiencia dentro del campus.

La iniciativa integra estas experiencias a una formación que reconoce el valor del bienestar físico, la creatividad y los vínculos. En una cancha o sobre un escenario, los estudiantes tienen oportunidades para ejercer liderazgo, trabajar en equipo y sostener compromisos compartidos.

Las diferentes modalidades de Umaxianos Sports desfilaron ante el público durante la inauguración oficial.
Las diferentes modalidades de Umaxianos Sports desfilaron ante el público durante la inauguración oficial.

La propuesta se articula con la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio.

El acompañamiento de las distintas modalidades, junto con el liderazgo estudiantil de la Atlética Umaxianos Sports, fortalece una comunidad donde el talento y las iniciativas de sus integrantes encuentran espacio para desarrollarse.

Atletas y talento estudiantil en el centro

El desfile de las modalidades presentó a los equipos deportivos y elencos artísticos ante el público. Las actuaciones de danza, batucada, porristas y capoeira, junto con la demostración de muay thai, permitieron apreciar la preparación, la coordinación y el trabajo colectivo de sus integrantes.

Umaxianos Sports propone un espacio donde el deporte, el arte, el liderazgo y la amistad forman parte de la experiencia universitaria.
Umaxianos Sports propone un espacio donde el deporte, el arte, el liderazgo y la amistad forman parte de la experiencia universitaria.

Los estudiantes atletas ocuparon un lugar central en el lanzamiento. Acompañados por sus capitanes e instructores, representaron el compromiso que sostiene a cada equipo: la constancia del entrenamiento, el respeto por los compañeros y la responsabilidad de llevar los colores de UMAX.

Umaxianos Sports les ofrece un espacio para desarrollar su talento deportivo junto con su formación académica y contribuir al espíritu de campus desde la cancha.

Los capitanes e instructores acompañaron a los jóvenes que integran las diferentes modalidades de Umaxianos Sports.
Los capitanes e instructores acompañaron a los jóvenes que integran las diferentes modalidades de Umaxianos Sports.

La jornada contó con la presencia de los exmundialistas Diego Barreto y Gustavo Morínigo, invitados especiales que acompañaron el lanzamiento y sumaron su trayectoria deportiva al encuentro.

La elección de Miss y Mister Umaxianos Sports 2026 ofreció otro espacio de participación y representación estudiantil.

La elección de Miss y Mister Umaxianos Sports 2026 sumó una nueva instancia de participación y representación estudiantil.
La elección de Miss y Mister Umaxianos Sports 2026 sumó una nueva instancia de participación y representación estudiantil.

El jurado estuvo integrado por el Rector de la UMAX, Dr. Javier Quiñónez, la Presidente del Consejo Superior Universitario, Dra. Elvira Peralta de Quiñónez, y de los invitados especiales; Claudio Bardella, Milena Aguayo, Gigi Díaz y Tomás Flamini.

La presentación musical de Sallys y Esdras completó una programación que dio visibilidad a distintas expresiones del talento de la comunidad.

El campus como una experiencia compartida

El lanzamiento fue concebido como una experiencia de campus que integró expresión, entretenimiento y encuentro.

En un ambiente de celebración, la comunidad universitaria compartió espacios que favorecieron nuevas conexiones y dieron vida al sentido de comunidad que impulsa Umaxianos Sports.

El deporte se convirtió en un punto de encuentro para fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia.
El deporte se convirtió en un punto de encuentro para fortalecer los vínculos y el sentido de pertenencia.

La actuación del DJ dio continuidad al encuentro. Equipos, elencos y público compartieron un mismo espacio, haciendo del polideportivo un punto de conexión entre los distintos intereses y talentos de la comunidad.

Una nueva dimensión de la vida universitaria

Con Umaxianos Sports, la UMAX fortalece una cultura de campus en la que cada estudiante puede encontrar su lugar y contribuir desde aquello que le apasiona.

Los equipos deportivos representaron a la UMAX con entusiasmo, disciplina y espíritu de equipo.
Los equipos deportivos representaron a la UMAX con entusiasmo, disciplina y espíritu de equipo.

El entrenamiento, la creación artística y la representación universitaria abren oportunidades para desarrollar liderazgo, construir relaciones y asumir desafíos colectivos.

Esta propuesta integra el bienestar y la participación a la experiencia académica. Las amistades que nacen en un equipo, la confianza que se construye sobre un escenario y el orgullo de representar a la universidad forman parte de una trayectoria que también deja aprendizajes fuera del aula.

Estudiantes de distintas disciplinas fueron protagonistas de una jornada que celebró el talento y la vida universitaria.
Estudiantes de distintas disciplinas fueron protagonistas de una jornada que celebró el talento y la vida universitaria.

Umaxianos Sports expresa una visión contemporánea de la vida universitaria: el campus como un entorno de formación, bienestar y participación, donde el talento deportivo y artístico encuentra proyección, el liderazgo estudiantil toma forma y las experiencias compartidas construyen una identidad que perdura más allá de los años de estudio.

La demostración de las distintas disciplinas permitió conocer el talento y la preparación de los estudiantes.
La demostración de las distintas disciplinas permitió conocer el talento y la preparación de los estudiantes.