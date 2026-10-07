UMAX pone al talento estudiantil en movimiento con Umaxianos Sports

La experiencia universitaria se construye también en los espacios donde los estudiantes descubren intereses, asumen nuevos desafíos y encuentran una comunidad con la cual compartirlos.

Con el lanzamiento de Umaxianos Sports, la Universidad “María Auxiliadora” (UMAX) fortalece esa dimensión de la formación: una vida de campus que conecta el aprendizaje con el deporte, la expresión artística y la participación estudiantil.

La inauguración oficial tuvo lugar días atrás en el Polideportivo María Auxiliadora, donde estudiantes, directivos, docentes, colaboradores e invitados especiales se reunieron para celebrar una propuesta que incorpora nuevas oportunidades de encuentro y desarrollo a la vida universitaria.

La apertura institucional estuvo marcada por las palabras de bienvenida del rector de la UMAX, Prof. Dr. Javier Quiñónez.

Autoridades y miembros de la comunidad educativa fueron parte de una jornada cuyo protagonismo estuvo en los estudiantes: sus equipos, sus elencos y las distintas formas de expresar su identidad universitaria.

Una comunidad que encuentra su lugar

Umaxianos Sports reúne nueve disciplinas: futsal, handball, vóleibol, jiu-jitsu, muay thai, danza, porristas, capoeira y batucada.

Esta diversidad permite que estudiantes con distintos intereses encuentren espacios para participar, desarrollar habilidades y representar a su universidad.

La iniciativa integra estas experiencias a una formación que reconoce el valor del bienestar físico, la creatividad y los vínculos. En una cancha o sobre un escenario, los estudiantes tienen oportunidades para ejercer liderazgo, trabajar en equipo y sostener compromisos compartidos.

La propuesta se articula con la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio.

El acompañamiento de las distintas modalidades, junto con el liderazgo estudiantil de la Atlética Umaxianos Sports, fortalece una comunidad donde el talento y las iniciativas de sus integrantes encuentran espacio para desarrollarse.

Atletas y talento estudiantil en el centro

El desfile de las modalidades presentó a los equipos deportivos y elencos artísticos ante el público. Las actuaciones de danza, batucada, porristas y capoeira, junto con la demostración de muay thai, permitieron apreciar la preparación, la coordinación y el trabajo colectivo de sus integrantes.

Los estudiantes atletas ocuparon un lugar central en el lanzamiento. Acompañados por sus capitanes e instructores, representaron el compromiso que sostiene a cada equipo: la constancia del entrenamiento, el respeto por los compañeros y la responsabilidad de llevar los colores de UMAX.

Umaxianos Sports les ofrece un espacio para desarrollar su talento deportivo junto con su formación académica y contribuir al espíritu de campus desde la cancha.

La jornada contó con la presencia de los exmundialistas Diego Barreto y Gustavo Morínigo, invitados especiales que acompañaron el lanzamiento y sumaron su trayectoria deportiva al encuentro.

La elección de Miss y Mister Umaxianos Sports 2026 ofreció otro espacio de participación y representación estudiantil.

El jurado estuvo integrado por el Rector de la UMAX, Dr. Javier Quiñónez, la Presidente del Consejo Superior Universitario, Dra. Elvira Peralta de Quiñónez, y de los invitados especiales; Claudio Bardella, Milena Aguayo, Gigi Díaz y Tomás Flamini.

La presentación musical de Sallys y Esdras completó una programación que dio visibilidad a distintas expresiones del talento de la comunidad.

El campus como una experiencia compartida

El lanzamiento fue concebido como una experiencia de campus que integró expresión, entretenimiento y encuentro.

En un ambiente de celebración, la comunidad universitaria compartió espacios que favorecieron nuevas conexiones y dieron vida al sentido de comunidad que impulsa Umaxianos Sports.

La actuación del DJ dio continuidad al encuentro. Equipos, elencos y público compartieron un mismo espacio, haciendo del polideportivo un punto de conexión entre los distintos intereses y talentos de la comunidad.

Una nueva dimensión de la vida universitaria

Con Umaxianos Sports, la UMAX fortalece una cultura de campus en la que cada estudiante puede encontrar su lugar y contribuir desde aquello que le apasiona.

El entrenamiento, la creación artística y la representación universitaria abren oportunidades para desarrollar liderazgo, construir relaciones y asumir desafíos colectivos.

Esta propuesta integra el bienestar y la participación a la experiencia académica. Las amistades que nacen en un equipo, la confianza que se construye sobre un escenario y el orgullo de representar a la universidad forman parte de una trayectoria que también deja aprendizajes fuera del aula.

Umaxianos Sports expresa una visión contemporánea de la vida universitaria: el campus como un entorno de formación, bienestar y participación, donde el talento deportivo y artístico encuentra proyección, el liderazgo estudiantil toma forma y las experiencias compartidas construyen una identidad que perdura más allá de los años de estudio.