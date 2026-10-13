Michelob Ultra se posiciona como la marca de cerveza con mayor crecimiento en Paraguay

El resultado también se refleja en su posición dentro del segmento, Michelob Ultra pasó de ocupar el tercer lugar en 2024 al primero en lo que va de 2026 con una cuota de mercado cada vez mayor, una evolución que da cuenta de cómo la marca viene ganando espacio entre los consumidores paraguayos.

Este crecimiento adquiere todavía más relevancia al mirar el origen de la categoría. Michelob Ultra no llegó después de que las cervezas Ultra se convirtieran en una tendencia, fue la marca que dio origen a este segmento.

Lanzada en Estados Unidos en 2002, nació con una propuesta diferente para el mercado cervecero, combinando calidad superior, sabor y una alternativa más ligera, redefiniendo las expectativas de los consumidores sobre la categoría.

Más de dos décadas después, esa idea mantiene vigencia y atraviesa un momento de expansión. En Estados Unidos, Michelob Ultra cerró el 2025 como la marca de cerveza de mayor crecimiento, consolidando un desempeño global que también encuentra una expresión concreta en Paraguay.

“Lo que estamos viendo con Michelob Ultra en Paraguay es el resultado de una combinación muy potente, tenemos una marca con una gran historia y un respaldo global muy fuerte, pero también una estrategia local que busca entender y mantener un vínculo con el consumidor paraguayo. El crecimiento que alcanzamos demuestra que existe una conexión real con la propuesta de la marca y con la manera en que hoy las personas quieren disfrutar una cerveza”, señaló Guillermo Martínez, gerente general de Cervepar.

Como marca global, Michelob Ultra ha demostrado ser pionera en la creación de una categoría que hoy lidera en distintos mercados, entre los que Paraguay destaca por su gran crecimiento, un hecho que también es reconocido desde la mirada internacional.

Este liderazgo se construye sobre una propuesta de calidad superior, que combina innovación, un perfil equilibrado y una experiencia de consumo diferenciada para los consumidores.

“Michelob Ultra continúa ganando impulso en todo el mundo, impulsada por su fuerte conexión con los consumidores y una propuesta de marca diferenciada”, afirmó Pedro Adamy, vicepresidente global de Michelob Ultra.

“Paraguay se destaca como un claro ejemplo de ese éxito. La marca ha más que cuadruplicado su desempeño en comparación con el año anterior, demostrando la fortaleza de su propuesta y su creciente relevancia entre los consumidores”.

Michelob Ultra en Paraguay

Para Cervepar, el desafío no pasa únicamente por traer al mercado una marca que ya tiene éxito internacional, sino por hacer que ese valor global encuentre su lugar en Paraguay.

Para ello, la compañía viene trabajando en el posicionamiento de Michelob Ultra a través de una estrategia que combina producto, comunicación, experiencias y presencia en todos los espacios de trascendencia para los consumidores.

La propuesta parte de un producto que busca diferenciarse dentro de la categoría. Michelob Ultra combina un perfil refrescante y sabor distintivo con una propuesta baja en calorías y carbohidratos, atributos que conectan con consumidores que buscan alternativas que se adapten a distintos momentos y estilos de vida, sin dejar de lado el disfrute de una cerveza.

A esto se suma una plataforma global construida alrededor de espacios como el fútbol, el básquetbol, el golf y el running.

Su presencia en grandes plataformas deportivas, entre ellas la Copa Mundial de la FIFA y la NBA, contribuye a consolidar una identidad que trasciende el producto y vincula a la marca con una generación de consumidores para quienes el deporte, el movimiento y la vida social forman parte de una misma experiencia.

En Paraguay, esa estrategia global se encuentra con un mercado joven, cervecero y cada vez más abierto a nuevas propuestas dentro de la categoría.

El crecimiento de Michelob Ultra muestra que la tendencia Ultra no solo está llegando al país, está encontrando una marca capaz de liderarla.

La evolución que Michelob Ultra experimenta hoy, por tanto, no puede entenderse únicamente como el resultado de una tendencia reciente.

Es parte de una evolución que comenzó hace más de dos décadas. Hoy, mientras las opciones Ultra ganan terreno en Paraguay, Michelob Ultra vuelve a ocupar el lugar que mejor conoce, el del liderazgo y el de una marca que no sigue la categoría, sino que ayuda a definir hacia dónde se mueve.

Hoy, Paraguay no solo consume Michelob Ultra, lo convierte en el mercado donde la marca acelera más rápido su futuro.