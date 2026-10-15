Arcoiris se destacó en la Expo Comampar 2026 con dos importantes reconocimientos

Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, tuvo una destacada participación en la Expo Comampar 2026, realizada los días 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la ciudad de Luque. Como Sponsor Gold del evento, la marca reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector mayorista, la innovación comercial y el fortalecimiento de los vínculos con clientes y consumidores.

Uno de los momentos más significativos de esta edición fue la ceremonia de premiación, en la que Arcoiris recibió dos importantes reconocimientos: Marca Más Vendida en la categoría Especias y Condimentos y Mejor Activación e Interacción con el Público Asistente. Estos premios representan un reconocimiento al posicionamiento de la marca en el mercado nacional, la preferencia de sus consumidores y el trabajo constante de todo su equipo.

Durante las dos jornadas de la Expo, la marca ofreció una propuesta dinámica y participativa en su stand, con juegos, premios, degustaciones y experiencias gastronómicas diseñadas para acercar la marca a los visitantes y generar momentos de conexión con el público.

Uno de los atractivos especiales de la presencia de Arcoiris fue la exhibición de su emblemática Kombi, un símbolo de sus inicios como empresa y de la historia de crecimiento que ha construido a lo largo de los años. Su presencia permitió compartir con los visitantes parte de los orígenes de la marca, poniendo en valor su trayectoria, sus raíces nacionales y el camino recorrido hasta convertirse en un referente de la industria alimenticia paraguaya.

La participación también contó con la presencia de otras marcas del grupo como el cocido quemado Don Fernando y Magroplan, que acompañaron la propuesta y contribuyeron a mostrar la diversidad de productos y experiencias que forman parte del universo de marcas de la empresa.

La agenda gastronómica incluyó propuestas culinarias que convocaron a los asistentes. El jueves 8 de octubre, los visitantes disfrutaron de un sándwich de carne desmechada junto a Fabio Apodaca y Gia Alfieri. Por su parte, el viernes 9, la experiencia continuó con las parrillitas premium, preparadas junto a Asado Benítez, en una jornada que puso en valor el sabor, la calidad y la versatilidad de los productos Arcoiris .

Las distintas activaciones permitieron compartir con clientes, representantes del sector comercial y público en general, en un espacio donde la gastronomía, el entretenimiento, la tradición y la identidad de las marcas fueron protagonistas.

Con esta participación, Arcoiris consolida su presencia en el sector mayorista y celebra nuevos logros que fortalecen su trayectoria como empresa nacional, manteniendo vivo el legado de sus inicios y apostando al crecimiento, la innovación y la cercanía con sus consumidores.