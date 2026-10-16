Mipymes podrán ahorrar en trámites ante la Senatur y la Dinapi

Este jueves se realizó en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) el lanzamiento de los beneficios previstos para las micro y pequeñas empresas ante la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Las medidas se enmarcan en la Ley N.º 7444/2025 “Ley Mipymes”, que establece incentivos para promover la formalización de las mipymes y facilitar el acceso a servicios públicos.

¿Qué beneficios ofrece la Senatur?

El ministro de la Senatur, Javier Ramírez, explicó que las mipymes del sector turístico tendrán una exoneración del 100% de las tasas por inscripción, habilitación y revalidación ante el Registro Nacional de Turismo durante los primeros tres años desde la obtención de la Cédula Mipymes.

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A partir del cuarto año, las microempresas tendrán un descuento del 75% y las pequeñas empresas, del 50%, según indicó.

La Senatur cuenta con unas 2.500 empresas inscriptas en el Registro Nacional de Turismo, de las cuales el 69% corresponde a mipymes, detalló Ramírez.

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¿Qué trámites abarca la Dinapi?

En el caso de la Dinapi, Claudia Franco, diretcora de la institución explicó que los beneficios buscan facilitar la protección de los “activos intangibles” de los emprendimientos, como sus marcas y creaciones.

Las exoneraciones alcanzan las tasas de registro de marcas, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y obras protegidas por el derecho de autor, incluido el software. También abarcan los servicios de mediación ante la Dirección General de Observancia.

Durante los primeros tres años, las micro y pequeñas empresas podrán acceder a una exoneración del 100% de las tasas. A partir del cuarto año, el descuento será del 75% para las microempresas y del 50% para las pequeñas empresas.

Franco aclaró que el beneficio comprende exclusivamente las tasas correspondientes a los servicios de la Dinapi.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar los beneficios ante la Dinapi, las micro y pequeñas empresas deberán presentar:

Cédula Mipymes vigente.

Certificado de cumplimiento tributario.

Formulario de solicitud del trámite.

Declaración jurada como beneficiarias.

La documentación deberá presentarse ante la Dirección de Administración y Finanzas de la Dinapi para su aprobación. Una vez aplicado el descuento, la tasa restante deberá abonarse el mismo día, según indicó la directora.

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¿Cuándo entran en vigencia?

Los beneficios ante la Dinapi estarán vigentes desde el 2 de noviembre de 2026. La institución anunció que los procedimientos estarán disponibles en su página web.

Durante la presentación, Franco informó que 3.955 mipymes iniciaron trámites de registro de marcas. De ese total, 2.063 corresponden a microempresas y 1.227 a pequeñas empresas.