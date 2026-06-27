¿Qué es el Repse y por qué los peluqueros independientes deberán inscribirse?

En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7613/2025, que regula las relaciones entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales del rubro, estableciendo un marco legal con requisitos obligatorios para peluqueros independientes

La normativa, que aún se encuentra pendiente de reglamentación, reconocerá formalmente la actividad y creará una nueva modalidad de contratación que se sumará a la figura a la del empleo fijo.

Esto se debe a que la nueva ley permitirá a los salones de belleza optar por una “vinculación laboral” basada en comisiones, con reglas claras y respaldo legal tanto para los trabajadores como para los establecimientos.

Por su parte, los profesionales independientes podrán elegir si ingresan al Instituto de Previsión Social (IPS), mediante la ley que autoriza la incorporación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, etc.

A su vez, desempeñarse laboralmente en uno o varios salones de belleza cumpliendo sus obligaciones tributarias de manera en ir formalizando al sector. Además, quienes ejerzan esa vocación cuentan con certificación que les permita obtener un título profesional habilitante.

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Inscripción al Repse de profesionales independientes

Los profesionales de la belleza que deseen acogerse a lo dispuesto por la normativa deberán inscribirse gratuitamente en el Registro de Prestadores de Servicios (Repse), dependiente del Viceministerio de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En ese sentido, de acuerdo con el MIC, el Repse está dirigido tanto a personas físicas como jurídicas y fue creado para promover y formalizar el comercio de servicios, con el objetivo de diseñar e implementar políticas públicas para el sector. La inscripción es gratuita, se realiza de manera virtual y tiene un plazo de tramitación de 48 horas.

Repse y los peluqueros independientes

La vicepresidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), Carla Bacigalupo, explicó a ABC que todo propietario de una peluquería podrá optar por registrar a un trabajador independiente en el Repse o incorporarlo al IPS, según corresponda.

Reiteró que todo trabajador de las peluquerías que quiera acogerse al régimen establecido en la nueva ley deberá estar inscripto en el Registro de Prestadores de Servicios Independientes del MIC.

“Beneficios importantes”

“Tiene beneficios importantes. Es como una guía donde todas las empresas pueden encontrar trabajadores independientes. Estamos trabajando conjuntamente con el MIC, la Federación de Peluqueros para darle mucha más repercusión al Repse”, señaló.

Bacigalupo comentó que la “Ley de Peluqueros” fue una iniciativa impulsada por todo el sector de peluquerías del Paraguay con el objetivo de formalizar a los trabajadores del rubro, muchos de los cuales dependen de ese ingreso diario generado por esta actividad.

Explicó que la elaboración de la normativa implicó casi ocho meses de trabajo y que actualmente se encuentra en proceso de reglamentación, a cargo del ente industrial. Según indicó, la propuesta ya fue presentada por el sector y se aguarda su conclusión.

“La idea es diferenciar dos tipos de trabajadores: el que tiene relación de dependencia, cumple un horario fijo y cuenta con IPS, y el que es independiente, no percibe un salario fijo, sino que trabaja a comisión y maneja sus horarios con mucha mayor libertad. Lo que se hará a partir de esta ley es que el dueño de una peluquería pueda diferenciar las situaciones de estas personas”, sostuvo.

Proteger a los profesionales de belleza

En ese sentido, detalló que la intención es proteger a ambos tipos de trabajadores (dependientes e independientes), lo que aseguró, ayudará a formalizar el sector, especialmente en el interior del país, donde genera importantes ingresos.

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“Hay muchas mipymes que emplean entre una y cuatro personas. No olvidemos que las microempresas, en conjunto, son las que más empleos generan en Paraguay y representan el 90% de todas las empresas. Pensando en esa realidad se impulsó esta Ley de Peluqueros, que creo traerá resultados positivos”, expresó.

Inscripción opcional

En cuanto al trabajo de socialización de la normativa, destacó que la Federación de Peluqueros tiene “una buena llegada al sector”, aunque reconoció que el principal desafío será alcanzar a las peluquerías ubicadas en el interior del país.

“Tuvimos varios encuentros porque al principio muchos pensaban (trabajadores) que esta ley era obligatoria y que debían inscribirse necesariamente en el Registro de Prestadores de Servicios (Repse), cuando en realidad la inscripción es opcional”, precisó.

Asimismo, sostuvo que el MIC está colaborando en la difusión de la ley debido a su interés en promover el Repse, un registro que, según consideró, todavía no es suficientemente conocido y que busca ganar mayor visibilidad en todo el país.