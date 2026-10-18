Exportaciones aumentaron 25,7%

Detalla que las exportaciones totales del Paraguay representaron US$ 15.972 millones, de los cuales los envíos denominados “registrados” representaron 64%, con un valor de US$ 10.223,4 millones, un aumento de 19,7% respecto al acumulado a septiembre de 2025.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el período enero-septiembre 2026, se observa que el incremento de 19,7% estuvo explicado principalmente por:

productos primarios, manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario.

En contrapartida, el componente combustibles y energía, asociado principalmente a las exportaciones de energía eléctrica, registró incidencia negativa.

Envíos de soja crecen 45%

Los rubros primarios alcanzaron US$ 3.893,8 millones a septiembre de 2026, con alza de 32,6% respecto al mismo período del año anterior e incidencia positiva de 11,2 puntos porcentuales (p.p.). Dentro de este grupo, el reporte detalla que la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por trigo y el resto de las semillas y frutos oleaginosos. Este comportamiento fue parcialmente atenuado por la incidencia negativa del maíz.

Solo el envío de soja ingresó al país US$ 3.107 millones entre enero y setiembre del presente año, lo que significó un repunte de 45% frente a las exportaciones de este rubro en 2025.

Reexportaciones treparon 18,7%

Por otra parte, las reexportaciones exhibieron una participación de 25%, con lo cual ingresaron US$ 3.989,3 millones en sus distintos productos. Este importe representa un aumento de 18,7% interanual.

A su vez, las otras exportaciones significaron el 11,0% del total y se ubicaron en US$ 1.759,8 millones, registrando una variación positiva de 117,5%.

En cuanto al destino de los envíos, Argentina se mantuvo como el principal receptor de las exportaciones registradas, con participación de 38,3% en el total enviado y un valor de US$ 3.913,9 millones. Este monto representó un alza de 47,6% con respecto al mismo período de 2025. Entre los principales productos exportados a dicho mercado están granos de soja, energía eléctrica y las autopartes.

Por su parte, Brasil, se ubicó en segundo lugar, con 26,8%, y valor de US$ 2.742,8 millones a septiembre de 2026, alza del 6,3%. Entre los principales rubros exportados a este destino están energía eléctrica, soja y autopartes.

US$ 15.972 millones

Exportaciones totales de nuestro país representaron US$ 15.972 millones, de los cuales los envíos denominados “registrados” representaron 64%.