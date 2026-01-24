ADN Forestal S.A.: Impulsando la Silvicultura Nacional con Plantines Clonales de Eucalyptus

Ubicado en el distrito de Guajayvi, departamento de San Pedro, ADN Forestal S.A. no solo contribuye a la expansión del negocio forestal, sino que también genera 90 empleos directos, fortaleciendo la economía y la comunidad local. La empresa desarrolla cinco híbridos del género Eucalyptus, multiplicados asexualmente a partir de estacas de plantas madre, garantizando uniformidad y calidad en cada lote. Estos híbridos se destacan por su plasticidad ecológica y la alta demanda que generan sus maderas, lo que asegura su aceptación en el mercado nacional.

El crecimiento de ADN Forestal es constante. En 2022 se inauguró el primer módulo de producción, permitiendo la venta de cerca de 2 millones de plantines en 2023. El auge del sector llevó a una expansión rápida: en 2024, las ventas alcanzaron 5,5 millones de plantas, y para 2025, con una capacidad instalada de 11 millones, se comercializaron 8,8 millones de plantines en proyectos de reforestación y forestación distribuidos por todo el país. En total, 16,3 millones de plantines vendidos en solo tres años consolidan a ADN Forestal como referente en calidad, confiabilidad y atención al cliente.

La empresa se destaca no solo por su capacidad productiva, sino también por su compromiso con la innovación y la profesionalización. La capacitación constante de su equipo técnico y la instrucción cuidadosa a sus colaboradores aseguran un servicio eficiente y adaptable a los desafíos del mercado forestal emergente. Esta combinación de crecimiento sostenido, innovación tecnológica y responsabilidad social coloca a ADN Forestal en una posición privilegiada dentro del sector, con un impacto directo en la economía local y en los proyectos de desarrollo forestal a nivel nacional.

En un contexto donde la industria forestal impulsa la transformación de la madera para la producción de pasta celulosa y otros derivados, la labor de viveros como ADN Forestal S.A. se vuelve imprescindible. Su estrategia de expansión, enfoque en calidad y sostenibilidad, y contribución al empleo local reflejan el potencial del Paraguay para posicionarse como un actor competitivo en el mercado forestal global.

