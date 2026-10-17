Summit Agro Paraguay presentó su nuevo fungicida Kanpai Fix

Con lluvias frecuentes y rastrojos cargados de inóculo, la campaña de soja arranca con la sanidad en el centro de la conversación. En ese escenario, Summit Agro Paraguay salió al campo a presentar su nueva herramienta.

Kanpai Fix, fungicida desarrollado por IHARA, empresa del Grupo Sumitomo Corporation, se lanzó en jornadas técnicas realizadas en Campo 9 (Caaguazú), Santa Rita (Alto Paraná) y Bella Vista (Itapúa), los días 22, 24 y 25 de septiembre. El lema: “La carga se puso aún más pesada para la roya y las enfermedades de final de ciclo”.

Entrar temprano

El programa técnico se abrió con la charla “Manejo de Enfermedades en Soja y el Nuevo Paradigma”, a cargo del ingeniero agrónomo Wilfrido Morel, fitopatólogo e investigador.

Morel insistió en anticiparse al establecimiento de las enfermedades. Explicó que una mayor frecuencia de lluvias favorece el desarrollo de patógenos y que el inóculo presente en los rastrojos sobrevive y genera nuevas infecciones.

Por eso señaló la ventana entre V4 y V6 como el momento oportuno para iniciar el manejo sanitario y preservar el área foliar desde las primeras etapas.

Según sus investigaciones, el momento en que se inicia el control puede generar diferencias de hasta 500 kg/ha en el rendimiento. El profesional enfatizó además sobre la incorporación de fungicidas multisitio dentro de los programas de manejo, ya que estos productos pueden complementar a otros ingredientes activos y contribuir a una estrategia orientada a enfrentar la diversidad de poblaciones de patógenos y reducir la presión de selección sobre determinados modos de acción.

Triple acción

La presentación de Kanpai Fix estuvo a cargo de Rafael Druczkoski, representante técnico comercial de Summit Agro Paraguay.

Se trata de una suspensión concentrada (SC) que reúne tres ingredientes activos con modos de acción complementarios:

- Metominostrobina: estrobilurina de acción mesostémica.

- Tebuconazol: triazol de acción sistémica.

- Clorotalonil: fungicida de contacto y multisitio.

A esto se suma la tecnología Fix, que favorece la adherencia del clorotalonil sobre la superficie de la hoja.

La combinación apunta al manejo de la roya de la soja, las enfermedades de final de ciclo y manchas foliares como Cercospora y Septoria, entre otras.

La voz del productor

Entre los asistentes estuvo Adir Lui, productor de Santa Rita, Alto Paraná, que esta campaña siembra unas 300 hectáreas de soja.

Lui ya había usado la combinación de estrobilurina y triazol de la empresa y valoró la incorporación del clorotalonil como multisitio.

“Ya experimenté el año pasado la mezcla de estrobilurina y triazol de esta empresa, y ahora, con el clorotalonil, es mucho más completo. Sin dudas va a ser mejor y más práctico de manejar, y lo voy a probar”, afirmó.