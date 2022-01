******

Y después, el personaje “amarillo” trata de desmarcarse. Ahora que caen los compinches, si te he visto no me acuerdo, como dice el refrán.

******

Evidentemente que la industria que “más factura” en Paraguay es la política partidaria. De la noche a la mañana muchos se vuelven ricos, cosa que en el sector privado nunca lo lograrían.

******

Pero como en el sector público dejan “chorrear” la plata de los contribuyentes, entonces todo es más fácil... para ellos por supuesto.

******

Actuales y exaltos funcionarios deben habilitar cursillos de verano para instruir a la ciudadanía dónde aprendieron las técnicas para ser “magos de las finanzas”.

******

Según las declaraciones juradas, podemos ver que algunos tienen “montañas” de billetes, gastan G. 50 millones en alimentos por mes –y no son obesos precisamente–, y hasta se dan el lujo de tener siete aviones, decenas de camionetas, etc.

******

Lo que no cuentan tampoco es la cantidad de colchones que compran para guardar los billetes. Una vieja pero efectiva técnica. Podrían incluir también las naftalinas para que las polillas no conviertan en polvo la gran cantidad de dinero.

******

¿De dónde conseguirán tanta cantidad de plata? ¿Será que la Fiscalía alguna vez se animará a preguntarles a los altos funcionarios públicos o les tiene miedo?

******

En otros países, con una fiscalía y una justicia fuertes vemos que los políticos van a prisión sin dar muchas vueltas. Aquí si no interviene una fuerza extranjera, es muy difícil que se aplique un castigo ejemplar a un “manguruyú”.

******

El Poder Ejecutivo –con la complicidad de varios legisladores– insiste en despilfarrar millones de dólares con la excusa de combatir al covid-19. Mientras tanto, el “gobierno de la gente” sigue humillando a los compatriotas haciéndoles formar filar parados bajo el sol a quienes quieren hacer su hisopado o someterse a un test de antígeno. ¡Lamentable!

******

¿Por qué no le brindan espacios más cómodos como la Secretaría Nacional de Deportes, Jardín Botánico, el Seminario Metropolitano, el Campus de la UNA en San Lorenzo, etc.? Por lo visto disfrutan viendo sufrir a la gente. ¿Qué clase de política es esa?

******

Les preguntamos a las autoridades del Ejecutivo y del Congreso si están enterados de los despilfarros denunciados en las gobernaciones coloradas de Central, Canindeyú y Caazapá, por citar algunas. Suponemos que deben estar preocupados porque el dinero que solicitan y aprueban no llegan a la gente, al menos íntegramente.

******

Ayer de nuevo el cuestionado Jorge Galeano, ñembo representante de los pequeños productores, fue a “pechear” al Congreso. Siempre recibe el respaldo de varias bancadas como el Frente Gua’u, algunos colorados y liberales.

******

Meses antes de las municipales, extorsión de por medio, cerrando prepotente e impunemente calles céntricas de Asunción, logró llevar más de G. 40.000 millones del sector público.

******

Sospechosamente cerca de las internas presidenciales vuelven a aparecer en el Congreso.

******

¿Por qué los políticos no pagan de su bolsillo las “miserias” que llora gua’u este Galeano? Varios legisladores declaran mucho dinero contante y sonante pero les gusta hacer campaña con plata pública.