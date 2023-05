******

En esa cámara no se “cicatrizaron” aún las heridas que datan de 2016 y se profundizaron en el 2017 cuando el “Patrão” intentó y fracasó en su enmienda mau.

******

Paralelamente ya se habilitó “el libro de pases”. Algunos verán “brillantes” antes de jurar y comenzarán a encandilarse.

******

En breve ya veremos la “presentación” de los “nuevos fichajes” en una y otra banca.

******

La bancada de Cruzada Nacional en el Senado es toda una incógnita. Son cinco y hasta el momento no se definieron. Es más, uno está procesado.

******

Los liberales están divididos. Un sector hace la resistencia y el otro se ubica del lado del “Patrão”.

******

En Diputados la situación se presenta un poco más fácil porque algunos legisladores no se hacen mucho de rogar. El discurso “progresista” de HacheCé les convencerá fácilmente. La primera que cruzará el río Rubicón será Jazmín.

******

Mario Abdo le deja un “lindo regalito” a sus futuros colegas de la senaduría vitalicia, especialmente al “Patrão”. Palabras más palabras menos, les dice que los expresidentes no tienen fueros.

******

En letras chicas esto significa que si viene algún pedido de afuera, el Congreso no debe obstaculizar.

******

Peña patinó en una entrevista internacional cuando le preguntaron sobre Venezuela. Le tembló la voz y no se animó a calificar al gobierno de Maduro como una dictadura. Se limitó a dividir al mundo en la simple ecuación de derecha e izquierda y no en democrático y no democrático, que es el tema de fondo.

******

El Gobierno de “vamos a estar mejor” evidentemente quiere restablecer lazos con la dictadura de Maduro cueste lo que cueste. Parece que hay una poderosa razón vinculada a un tema que EE.UU. cuestiona duramente.