Ayer Santítere intentó desmarcarse del tremendo lío nivel Tacumbú que tiene su compañero de carpa política del cartismo y metió la pata de acá a la Luna.

Dijo un poco que los millones de dólares que supuestamente “desaparecieron” son problemas municipales y no nacionales. ¡Dios mío!

Como si los asuncenos no fuesen paraguayos. Igual pagamos los impuestos nacionales y varios de esos billetes van a nepobabies, otras prebendas, groseros beneficios, despilfarros, etc.

La Fiscalía por fin reaccionó pero para investigar gua’u el tema de los detergentes de oro. Tres años después. A este paso, recién en el 2027 el Ministerio Público tomará interés en los bonos, pero para esa época “Re-Necho” ya no estará en funciones.

La Justicia que llega tarde no es Justicia.

Lo único que falta es que quiera ser candidato a diputado por Asunción. Se convertirá en un nuevo “Chaqueñito”, con seguridad.

A propósito, este último desacató una orden judicial al no asistir a una audiencia al Juzgado de Luque por la denuncia que le hizo una funcionaria del Congreso por maltratos, amenazas, etc. ¿Qué hará la Diosa Astrea con este protegido del cartismo? Que no se quite la venda.

Santítere designó a la “hurrera”, una tal Salma Agüero, como ministra de la Juventud. Sus tuits pasados dan miedo. Pero es una fanática cartista, eso seguramente es lo más importante.

La pregunta sigue flotando: ¿Por qué le sacaron al Cmdte. de la Armada? Nadie da una respuesta convincente. Parece que no quieren navegar en las profundidades del problema. ¿Estará relacionado con el Lago Itaipú? No sabemos.

En Netfix se acaba de estrenar una película que habla de la vida de la doleira Kodama. A más de uno se le pararán los pelos en Paraguay.

Es más, hay escenas de nuestro país y parece que mencionan al hermano del alma. ¡Cham!

Los hospitales públicos y demás centros asistenciales están colapsados y cuasi abandonados. El gobierno de “vamos a estar mejor” solo en los discursos dice que tiene interés, pero en la realidad solo se ve desprecio hacia la gente.

¿Se acuerdan del videíto de Santítere y su cara de tristeza gua’u por el Hospital de Itauguá? Pura actuación. No cambió nada.

Hasta da la impresión que los enfermos son una molestia para este Gobierno.

Pero aquí no termina la cosa: cuentan los que saben que vino una “orden superior” para que el personal de blanco no realice declaraciones públicas sobre las múltiples necesidades del sector salud.

Los reclamos de los médicos por G. 400.000 son como una bomba que explota en la cara de Santítere, Alliana y a los apóstoles del “Nuevo Rumbo” porque se pasan autoelogiándose de que son la maravilla.

Les debería dar vergüenza ubicar a nepobabies, principalmente a la hija de Alliana con G. 18 millones como funcionaria de Diputados, mientras le niegan reajustes al personal de blanco.

Les interesa el presupuesto público como “botín de guerra” y no para mejorar el gasto público para que valga la pena pagar impuestos.