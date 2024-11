******

Una serie de inmoralidades tiene el presupuesto. No solo el aumento de G. 6 millones para cada uno de los legisladores, sino incrementos salariales groseros.

Los cartistas y sus aliados cómplices utilizaron directamente el dinero de los contribuyentes para hacer asistencialismo proelecciones.

Mientras tanto, en los hospitales públicos no hay insumos, edificios que dan pena, no poseen suficiente personal de blanco, etc.

Hasta pan dulce venden los médicos y enfermeras para solventar los gastos más urgentes.

Mientras tanto, Santítere huye de la realidad del Paraguay como presidente de la República las veces que puede. Hoy estará en Buenos Aires para ver la final de la Copa Libertadores organizada por la Conmebol, que preside Alejandro Domínguez.

Obviamente, Santítere estará en un palco preferencial. Dicho sea de paso, el hijo de Alejandro Domínguez armó una empresa petrolera solamente para venderle a Petropar. ¡Qué tal!

Ahora todo tiene sentido. Otro personaje que estará viendo como “invitado especial” es el imputado intendente de Asunción, “Re-Necho” Rodríguez, un protegido del “Patrão”.

Cuentan los que saben que le darán una “soberana patada” en el verano 2025 para evitar elecciones.

La Essap repartirá G. 2 millones a cada uno de los 2.000 funcionarios (entre permanentes y contratados) por este fin de año y por única vez. “Lucifer” dijo que ñandecó está obligado al desembolso por el contrato colectivo. Ni bien dijo eso, formaron fila los sindicalistas para desmentirle.

Es grave si realmente repartió el dinero público sin motivo legal. Pero no pasará nada porque parece que apunta a candidatarse para la oficina de la capital. Mientras tanto, su administración “hace aguas”.