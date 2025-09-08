*****

Leite pintó el encuentro prácticamente como “el inicio de una nueva era” y destacó una supuesta “sintonía política”, augurando una “cooperación significativamente mayor al pasado reciente”.

*****

Hablando de “significativamente”, no aclaró si abordaron el caso de cierto “significativamente corrupto” que más que nunca ha de estar ansioso de que se le levante la prohibición de ingresar a EE.UU., para poder ir a ver a la albirró.

*****

De hecho, Leite ha demostrado grandes dotes como “succionador de calcetines” del Patrão, por lo que no extrañó que al nuevo embajador se lo haya visto posando incluso con una gorra con la frase de campaña de Trump: “Make America great again” (Hagamos América grande de vuelta).

*****

Acá los cartistas usaron una frase muy similar, el “Vamos a estar mejor”, pero hasta ahora lo único que han hecho es “echar en gorra” a los que los votaron.

*****

Habrá que ver si el nuevo embajador le reclamó a Trump por haber sido “mala Leite” al repudiar la manera en que los cartistas operaron con la Comisión “Garrote”.

*****

Recordemos que fue ya esta administración de Trump la que le dio un tirón de orejas a los “chantiboys” por usar una comisión del Congreso para perseguir a opositores y medios de prensa críticos.

*****

Al menos Leite sí consiguió su foto con Trump, a diferencia de Chanti, que fue a la asunción presidencial “de pirata” y terminó rebotando.

*****

Entre tanto festejo por la clasificación, el que la está sacando barata es “Re-Necho”, que logró chulear hasta ahora las graves irregularidades detectadas en su administración.

*****

Resulta que al igual que la albirroja, Re-necho fue “peligroso, ofensivo y veloz” para repartir miles de millones de la “caja chica” de la comuna capitalina, justo cuando eran fechas de elecciones.

*****

Y conste que son datos objetivos resultantes de la intervención, de por ahí no se le ocurra a la senadora Lizarella amenazar con alguna querella, ya que aparentemente está más acostumbrada al baile del caño que a que se le “baje la caña”, exponiendo la realidad.

*****

Lo más grave de todo es que todo esto va camino al “oparei” y podrían sumarse otros, como el padre del “letrado” senador cartista Hernán Rivas, cuyo pedido de intervención se descongeló, pero solo para ir al muere aparentemente.

*****

El intendente cartista de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, viene acarreando denuncias desde la época de pandemia; ya fue salvado de un primer pedido de intervención en 2023 y, sin embargo, sigue siendo intocable hasta ahora.

*****

Aparentemente va a ser más fácil encontrar supuestos compañeros universitarios de Hernán Rivas que justicia en estos casos.

*****

Ya lo dijo Santi en campaña, que en este gobierno no importa ser “guapito” ni los títulos en la pared, sino que a los cargos se llega a través del Partido Colorado, y prueba de ello es que Rivas llegó a ser nada más y nada menos que presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).